朱立倫應做個無私無我的黨主席，追求2024勝選，帶領國民黨重返執政。圖為國民黨主席朱立倫（中）26日在中央黨部發表勝選感言。（本報資料照片）

九合一大選綠營慘敗，藍軍大勝理當歡呼推崇主席領軍贏得勝利熱鬧慶祝，卻在選後罕見擁主慶賀的聲音，選後隔天氣氛詭譎，主帥朱立倫高處不勝寒，前方敵軍敗退身後卻開始發涼，今（28）日媒體中時新聞網開始出現黨內重量級人物郝龍斌、趙少康對黨中央喊話的報導，媒體鏡新聞更明白指出，黨內防朱聯盟漸成形，朱立倫要攻上2024總統大選，看來還有一場硬仗要打。

事實上自從2011年維基解密釋出許多朱與美方過從甚密，提供許多國內、黨內訊息給美方後，中國大陸便對朱不是很滿意，今年初被各界公認是對岸傳聲筒的前中共官媒總編胡錫進發文，明白表示不喜歡國民黨的態度倒退，強調罵國民黨百年爛黨都沒用，認為中國大陸方面要透過自己的行動，向台灣施加更大影響及加強軍事威懾。

中國大陸不喜歡朱立倫，相對也可能暗中扶持其他的2024總統大選人選，無形中等於也給了有意競逐總統提名者，一個有利於挑戰朱立倫的氛圍與環境，九合一選後不到24小時，國民黨前副主席郝龍斌喊話黨中央，國民黨必須建立令人信服的總統初選辦法，推出最強、能贏的候選人來爭取2024勝選，中廣董事長趙少康則曾對媒體數度表態，如果藍軍有比他合適的人選參選，他會幫忙輔選，如果沒有，他就出來競選2024。

前立法委員、前彰化縣縣長卓伯源選後不到12小時，即在臉書發文表示，放眼台灣唯有侯友宜可以聚攏人心，他認為要聯合郭台銘組成大聯盟平台，才能團結各方贏得2024總統大選，不過目前拱侯的聲量雖然大於各方有意競選者，但若要侯友宜選2024，擺在眼前卻有市長補選與落跑爭議兩個關卡需要克服。

各方叫陣的聲音陸續出來，國民黨內拱朱的聲量卻相對少，今日台視新聞報導有國民黨中評委拱2024韓國瑜與朱立倫的韓朱配，卻沒有出現究竟是哪一位中評委公開表示，或是有誰公開表示支持朱出來選，這樣的態勢略顯有氣無力，九合一選戰大勝的國民黨主席朱立倫，雖然取得戰功但對於要取得2024候選資格，還要看黨內派系及他辛苦輔選的縣市長們，擁不擁戴、買不買單了。（作者為自由撰稿者）

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