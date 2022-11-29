這幾天，朋友圈被新疆烏魯木齊市發生的重大火災「刷屏」了。十條生命的逝去，不得不讓人開始思考，消防意識的缺失、消防通道的堵塞是天災還是人禍？百天的靜默、嚴苛的封控是必要措施，還是「層層加碼」？

雖然官方也給出了一定回應，但在廣大民眾的質疑聲中，那個老生常談的問題又雙若一次被提上檯面：全面放開，還是動態清零？

01 全面放開，會怎樣？

為什麼現在這麼多人都在喊著「解封」？因為再封大家都過不下去了，國家其實也不想再封了。

再封大家都過不下去了，大學生們表情包。（網路圖片）

我還記得「二十條」發佈時，國家疾控局副局長常繼樂多次提到「兩害相權取其輕」這一說法。

新冠的毒性逐漸降低，死亡率逐漸降低，放開的代價不比曾經；同時病毒傳播力的上升，使得封控的成本越來越大。而當封控造成的損失大於解封造成的損失的時候，就是放開之時。

上周，我在上一條更新中談到，「二十條」的大體方向其實是向著「放開」傾斜的。

這其實說明，國家也已經意識到，繼續堅持封控給政府和人民都帶來太巨大的負擔。

那麼，全面放開，會是什麼狀況呢？

相信大家近期也關注過石家莊曾經全面放開的情況。目前，石家莊已經連續幾天日感染上千。更何況，石家莊作為河北省省會，自身的醫療資源已經算是比較充足的。

還有無數城市並不具有如此的醫療資源條件，無法面對如此大規模的感染和就醫需求。

城市數據團《「第一次衝擊」，我們真的準備好了嗎？》一文裡對各城市公開的醫療資源，尤其是ICU床位進行了統計。

文章結尾說道：」我們真的準備好經歷第一波新冠大流行了嗎？答案很簡單，不僅沒有準備好，還離準備好更遠了。」

「放開」這兩個字，確實帶著大規模感染的代價。

說了這麼多，難道就是為了證明，我們不可能解封嗎？

我覺得並不是。

畢竟，我也是喊著解封的那批人。

我的底氣是什麼？咱們先來捋一捋這「放開」的代價。

02 解封的可能性在哪？

「放開」最直觀的影響就是社會面大規模感染。

但面對大部分接種了三針、甚至加強針疫苗的我們來說，毒性大幅度降低的病毒並不可怕。

但這個數字並不全面。

我們還要看到，老年人的情況。

截至2022年11月4日，60歲以上老年人接種覆蓋覆蓋人數和全程接種人數分別占老年人口的90.62%和86.35%，加強接種率為67.4%。

對於免疫力不高、有基礎疾病、因種種原因沒能打上疫苗的他們來說，大規模感染是極有可能危及生命的。

一方面是自己容易「中招」；另一方面，老年人就醫的需求本來就大，本就貧瘠的醫療資源還要被新冠患者擠兌，雪上加霜。

從預備放開的「二十條」來看，國家屢次強調醫療資源建設、重點人群保護，也是為了保障這些重點人群的健康與安全。

換句話說，如果能做好「重點人群保護」，解封還是非常有可能的。

如何切實地做好重點人群，尤其是老年人的保護？

一方面，我呼籲部分地方政府能在阻斷疫情傳播鏈的同時，逐漸將工作重心放到醫療資源建設與保障中來。

我不是醫學專家，但事實證明，即使實行嚴苛的封控政策，奧密克戎毒株的傳播依舊難以完全被控制。

如果終有一天，我們會面對社會面大規模感染，希望在那個時刻到來之前，疫苗接種率盡可能高、重症患者盡可能少、醫療資源盡可能充足，我們有信心高喊「人民至上、生命至上」，打好疫情防控這一戰。

另一方面，兼顧重點群體的保護。

從減少重病率來看，最有效的方法就是打疫苗了。

近日，中國研發出的「吸入用腺病毒載體疫苗」已獲批用於加強針接種。在不改變疫苗成分的基礎上，這款疫苗可通過「口腔吸入呼吸道」的方式接種，對於老年人非常友好。

這種疫苗的推廣，加上對老年人群接種疫苗的宣傳，能不能有效提高老年人的疫苗接種率？

如果再大膽一點……

有沒有方法，直接減少老年人的患病率？

03 養老社區，一個全新的假設

這個想法還得從我們學校的封校說起。雖然我總在吐槽：「為啥封校啊，我想出去玩！」

但封校這麼一個月來，我們學生的基本生活一直是有保障的。校內有多個食堂和民營小店，想吃披薩、奶茶都沒問題；可以在超市、集貿市場購買生活物資，快遞也OK；小公園、圖書館可以滿足日常的文化、娛樂需求，還有倆醫院方便問診。校園巴士串聯整片區域，華中科技大學儼然成為一個小型社區。

雖然，疫情之下，有些服務暫時不被我們學生享受。但這樣「建立獨立社區」的模式，確實一定程度上減少了感染（如果真的能和外界完全隔離的話）。

對於老年人來說，如果能劃定一片足夠大的區域作為養老社區，社區內能滿足老年人的正常生活需求，且社區與外界病毒的聯繫盡可能切斷……

或者，將養老院向著「養老社區」這樣的形式進行建設，能減少老年人的患病率嗎？會不會更便利老年生活呢？

台灣就有這樣一個「養老社區」——雙連安養中心。

坐落於台灣新北市三芝區，雙連安養中心是台灣第一個持續照料型（CCRC）養老小區，被台灣40位社福專家、10個協會在千餘家老人機構中評選為「推薦度最高的前十大老人照顧機構」第一名。

為什麼它能獲得如此高的評價？

可能其他安養中心也有貼心的護工、舒適的環境，但如此有「社區感」的僅此一家。

雙連設置了很多公共設施，最基礎的餐廳、便利店、電話亭這樣的肯定有，咖啡廳、圖書室、運動健身區、美容理髮室、卡拉OK……全都有！

這裡還有松年大學（老年大學），一周安排高達54門的動靜態課程。其中，老人是學生，也是老師：有人教寫作、國畫、織毛衣，或是折紙、打太極、健美操。

在這樣的微型社區裡，老人能繼續生活在小社會中，一方面增強了老人在這裡居住的熟悉感和接受度，另一方面也滿足了老人的社交需求、給予老人歸屬感。

而且，雙連還會定期舉辦志願活動。外部的年輕人、兒童經常性地參與園區活動，服務老人、與老人交流，讓老人更受陪伴與關懷。

04 養老社區，何以可行？

大陸的人口結構日益老齡化，政府和民間也一直都很重視養老問題。政府出台了很多獎勵、補助政策，企業也積極參與，提供多樣化的服務模式，但目前整體來說仍處於「有需求、沒服務」的局面。

我們大陸能不能也施以這種模式呢？私認為，可以。

首先，社區模式的實行不是問題。

從2013年開始，參訪雙連的大陸考察團就絡繹不絕；也有不少台商躍躍欲試，想在大陸進軍養老行業。

借鑒台灣現有的、較為優秀的經驗和模式，進一步增強兩岸民間的合作，何樂而不為？

可能有人會問，社區光建房就要耗時幾年，費人力、費物資，奧密克戎的傳播性可等不了那麼久。

但，如果不用新建呢？

近幾年，住房資源過剩嚴重。一方面，二手房空置率過高，另一方面，新房庫存不斷積壓。

尤其是許多南方氣候宜人的養老聖地，許多新房價格暴跌卻還是很難賣出：北海連跌一年半，西雙版納下跌42%……

不少城市成「鬼城」，房地產開發商老頭疼了。

如果能充分將這些住房用於養老事業發展，既能解決新建社區週期長的問題，還可以消化城市的存量房地產，一舉兩得。

另外，養老產業的公信力問題也需要解決。

目前大陸的養老行業存在一個普遍的問題：公辦養老機構「一床難求」，而民辦養老機構多個床位閒置。這主要還是因為公辦和民辦在公眾信任度上有所不同。

投入養老行業的主要民間業者多為房地產開發商、保險公司，很多購買養老服務的人也並不認為其產品是「養老服務」，而更像一種產權和投資價值。

這樣兩邊僅有利益關係，既沒有信任、也沒有保障，何來公信力？

那為什麼台灣如此多的民辦養老機構能發展得這麼好？家屬為什麼充分信任這些安養中心？

因為大部分機構都和醫院有緊密合作！

舉例雙連，除了在機構內長期安排藥師，提供藥物咨詢、管理、指導服務外，還和馬偕醫院合作，提供巡診、看診服務、製作個人病歷記錄。

另外，老年人牙齒容易出問題，雙連與新北市牙醫師公會特約合作，還與多個牙科診所特約醫師，提供口腔保健與治療。

甚至還有一批「長照中心」（長期照顧中心，主要照護使能得老年人口、身心障礙人士）本就直接設立在醫院內。

老人最重要的，就是身心健康了。機構有醫院背書，家人安心，老人也快樂。

目前，大陸大量民辦養老機構雖內設醫務室，但遇到真正緊急的情況，醫療服務還是得依賴周邊醫院，老人是否能及時就醫成為巨大隱患，也成為民辦機構不被信任的原因之一。

但如果政、企、醫三方合作呢？

醫養結合，一直是中國養老產業發展的政策方向。如果由政府牽頭，讓房地產開發商與醫院達成合作，利用閒置房源，打造一批優秀的養老社區，既能減輕防疫壓力、又能減輕公辦養老機構的壓力，豈不美哉？

面對社會面的大規模感染，提前大量建設方艙醫院、準備充足的隔離床位是一種應對措施。

但方艙終究只是短期的，疫情舒緩過後，這些閒置方艙還能再次利用嗎？廢棄的方艙又將何去何從？

而建設養老社區不僅能夠有效減少重點人群感染，還能滿足中國社會日益增長的養老需求，何樂而不為？

一直認為兩岸之間能交流、學習的地方很多。

除了養老，台灣的義工、慈善這些社會服務工作很多都走在大陸前面，而大陸的經濟發展、脫貧攻堅、基礎設施建設等等也有很多優秀經驗。

現在，台灣地方選舉綠地變藍天。希望這是個好兆頭：未來，兩岸間的交流會更順暢、合作會更多樣。我們會更好。（AveryMorgan/現居武漢）

（本文來源：「一家兩岸」公眾號）