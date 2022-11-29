台灣股市與匯市於11月中下旬間雙雙上漲，國際匯市的美元指數也從114的高點回跌超過7％來到106左右，全球緊繃的金融市場隨著美元的回軟，出現小陽春的暖意。在上周美國感恩節之前的11月23日，美國聯準會公布「公開市場操作委員會」（FOMC）的會議紀要，大多數官員皆認為，「放緩升息速度可能很快就具有適切性」，多數與會者認為美國通膨高峰已過，升息的政策效應正在發酵，明年美國經濟走勢將會符合既定的預估（Base Scenario）。

美國令人窒息的強勢升息放緩，對於包括台灣在內的全球金融市場安定，當然是好消息，尤其是公開市場操作委員會的成員關注「降低金融市場動盪的風險」，顯示美國決策官員體認到強勢升息，對於包括台灣在內的美元經濟體帶來強大的負面衝擊，美國通膨見頂後雖然不會立刻回跌，但是在抑制通膨與維持全球經濟金融穩定之間尋求平衡，將是聯準會與各國央行未來決策的主旋律。

然而，威脅全球金融安定的警報，並沒有就此解除，眾所憂慮的「緊縮貨幣政策的累積性衝擊」仍然繼續沸騰，特別是在惡性通貨膨脹已經失控的第三世界國家，以土耳其、阿根廷為代表，匯率崩潰、外匯管制怪招盡出、社會與經濟處於崩潰邊緣，隨時可能引發第三世界國家骨牌式的金融風暴。

還有各界高度關注的中國經濟，在極為緊俏的年關資金壓力與高漲的企業倒債壓力下，中國人民銀行用盡所有行政手段維持金融穩定，除了在上周五（11月25日）再度宣布調降存款準備金率，更透過中國工商銀行向12家房地產企業簽訂「戰略合作協議」，提供高達人民幣6,550億元的巨額資金。

工商銀行給予萬科、金地、綠城中國、龍湖、碧桂園、美的置業、金輝等12家全國性房企的融資，目的是確保個人住房抵押貸款、房地產項目併購融資、租賃住房融資、保函置換預售監管資金、債券承銷與投資、以及核心的現有開發案能夠平穩進行，史無前例、金額巨大、由國家授權透過單一銀行對單一產業提供緊急融資，堪稱是政府「穩經濟」政策應出盡出的代表作，一方面顯示政府維穩的堅定意志，另一方面也看出安全隱患四處爆發的高度挑戰。

爆發惡性通貨膨脹的阿根廷與土耳其，是我們必須高度關注的對象，最新公布的政府統計顯示，阿根廷通貨膨脹率達88％，而且由於通膨動能持續累積，即將出現三位數、也就是100％以上的通膨，土耳其今年的通膨率從30％一路飛奔到最新統計的85％，但是獨立的經濟研究機構ENAG的調查，則顯示實際通膨率已經飆至186.27％，阿、土兩國也同步出現匯率「無重力貶值」的崩潰訊號。

土耳其與阿根廷政府為此怪招盡出，土耳其中央銀行在惡性通膨肆虐下，連續四個月逆向調降里拉利率，上周再次將指標利率一次調降1.5個百分點至9％，對外宣稱是首度降至個位數，降息刺激經濟來緩和通膨。土耳其央行今年施行所謂「里拉化策略」（liraization strategy），威脅利誘銀行與企業將美元資產轉為土耳其里拉，但是里拉匯率今年仍然貶值40％，是表現最差的新興市場貨幣，轉為里拉的美元資產則大量湧入股市造成160％左右的漲幅，「里拉化策略」沒有創造有效的實質投資，反而助長金融炒作，使貧者愈貧富者愈富埋下更大的社會衝突地雷。

阿根廷在今年3月獲得IMF又一筆總額450億美元的援助承諾，阿根廷政府同時採取多種「選擇性外匯管制」的怪招來減少外匯流出、鼓勵農民增產出口創造外匯，手段令人眼界大開，有針對國民出國至卡達參加世足賽，特別訂定的卡達匯率，有針對外國觀光客在阿根廷境內刷信用卡的信用卡匯率，還有鼓勵黃豆農增產的黃豆美金匯率，相較於土耳其，獲得IMF支持的阿根廷雖然取得外貿順差的成績，匯率貶值與惡性通膨卻同樣如飛奔野馬無法控制。

台灣的金融情勢雖然較為舒緩，但是我們必須持續警戒，全球第二大經濟體中國、以及許多新興市場國家的危機卻還未解除，必須緊盯這些用盡絕招抗貶值穩經濟的手段是否有效，土耳其、阿根廷與台灣的互動雖然不多，卻是第三世界國家經濟危機的風向雞，風險不可小覷。