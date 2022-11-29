11月26日舉行的「九合一」地方性選舉，其實是「修憲複決公投」綁大選。因而民進黨具體說來是蔡英文慘遭大敗的，還有另一個重要指標，就是主旨為「十八歲公民權」的「修憲公投複決案」，竟然遠離「門檻」而不獲通過。這就是說，蔡英文要在其任內進行「修憲」，以彰顯其「歷史地位」，還是「沒門」。

實際上，蔡英文有很高的抱負。希望能在提攜其恩師李登輝主導6次「修憲」，陳水扁也以「任務型國代」修了一次「憲」的基礎上（馬英九並未推動「修憲」），怎麼也要搞一至兩次「修憲」，以彰顯其「歷史地位」。按其計劃，先行推動估計與民眾利益最不具利益衝突，4大政黨均表支持，在「立法院」罕見地一致同意，因而估計最容易獲得通過的「十八歲公民權修憲案」；隨後於2024年1月的「總統」和「立委」大選時，再推出「下調修憲門檻」、「廢除監考兩院」等「修憲案」，並捆綁大選進行「公民複決」投票。由於這些「修憲案」都是屬於台灣地區的地方內部事務，不涉兩岸關係尤其是「統獨」問題，因而估計也能先後闖過「立法院」提案及「公投複決」這兩大關口。

而其中的「下調修憲門檻修憲案」若獲得通過，就可能會被「獨派」和民進黨「正國會」的「立委」所利用，提出刪除「憲法增修條文」頭一句的「為因應國家統一前之需要」，及「憲法」本文的「固有疆域」等內容的「台獨修憲案」，並交付「公民複決」獲得通過提供便利條件。那麼，她蔡英文就完成了「成功不必在我，成功必然有我」的「台獨使命」了。

然而，連符合國際潮流，也不會抵觸台灣民眾利益的「十八歲公民權修憲案」，都在「公民複決」中被否決了，那麼，隨後的各種「修憲案」，因為都具有不同程度的爭議性，就將更困難了。就此領域而言，蔡英文已經「跛腳」了。

這確實是讓人不可思議。如果說，「修憲複決」通過要獲得960多萬張票，「門檻」確是很高，無法達到，還是可以理解的話，那麼，反對票竟然也有490多萬票，直迫550多萬票的同意票，那就發人深思了。

這可分兩個層次思考。其一是為何同意票那麼低？這顯然是因為「九合一」選情整體上很冷，選民們的投票意願都很低，有密切關係。按推算，如是有一半選民對「修憲複決案」投同意票，投票率就必須達到前所未有的90%以上。而今次「九合一」大選的投票率只有61%，是歷次選舉中最低的一次，而「修憲複決案」的同意票率正好與之相肆應。當然是跨不過「門檻」鎩羽而歸。

在這次「九合一」選舉中，有一個現象是所有人都深切地感受到的，那就是青年人投票的熱情冷卻了，亦即「太陽花學運」的效應已經完全消退淡化。其效應，首先是反映在民進黨的候選人之上，繼而反映在與「九合一」選舉綑綁的「修憲複決案」之上。尤其是「十八歲公民權」正是對年青人具有很強的正面針對性的議題，但卻引不起青年人的興趣，這就成了嚴重依賴年輕人選票的民進黨的「夢魘」。

因為問政認真而曾經三連霸台北市議員，今次爭取連任卻「馬失前蹄」的「新潮流系」梁文傑的分析最具代表性。他指出，有兩大原因，其一是疫情，很多旅行社和餐飲業者停業甚至倒閉，很多年輕人失去工作，當然要怪罪給執政黨，而且在疫苖缺乏時，先給老年人施打，最後才輪到年輕人，這讓很多年輕人覺得，為什麼要上班賺錢的人打不到疫苖，反而是退休在家的族群要被政府特別照顧？因而引發年輕人的普遍不滿。其二是民進黨當局決定延長兵役，就讓很多人悄悄改變立場，尤其是最可能上戰場的年輕族群，還有年輕族群的父母和祖父母，於是「票投民進黨，青年上戰場」就開始發酵了。

青年人熱情不再，連蔡英文也感覺到了。因此，不再動用公權力，命令公營的高鐵、火車、巴士等，給予青年人尤其是大學生返鄉投票提供優惠票價。可能是擔心會弄巧反拙，因青年們「討厭民進黨」而將選票投給其他候選人，即使不投給國民黨，也是投給「太陽花學運」後崛起的政黨如時代力量、台灣基進等。

另一個值得探討的現象，就是即使因為「門檻」高沒有通過，為何卻會有490多萬張反對票，直迫同意票的550多萬票，以導致民進黨抨擊國民黨、民眾黨「打假球」？

這就民進黨「陸文霆睇相——唔衰攞來衰」了。因為「十八歲公民權修憲案」，是選舉權與被選舉權「一刀切」，都是下修到十八歲的。選民們對十八歲可享有選舉權，並無異議；但對十八歲也能享有被選舉權，則大有意見。因為十八歲之人連基本政治常識都未完全具備，而且容易激動躁進，這讓選民們不放心。

其實，在「立法院」審議「修憲案」期間，國民黨、民眾黨黨團是有提過，將選舉權與被選舉權的最低年齡分開的，亦即將選舉權下修到18歲，但被選舉權則下修到21歲。不過，民進黨黨團卻硬拗，一定要「一刀切」。可能一方面在野黨感到民進黨佔「立法院」多數議席，中小政黨無謂與之「硬拗」；另一方面更重要的是，他們已經洞察了「要害」所在，選民們絕不會同意被選舉權也下調到18歲，因而也就「順水推舟」，同意了民進黨黨團所堅持的「一刀切」方案。

單是這個因素，就注定了「十八歲公民權修憲案」將會過不了「公民複決」這一關。果然如此。

這就更為驗證了蔡英文的傲慢及剛愎自用，終於導致其在「修憲」問題上，重重地摔了一跤，為自己樹立「歷史紀念碑」的美夢被粉碎。

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