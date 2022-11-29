回顧年底大選，民進黨早被認定將輸掉此役，選戰早早進入垃圾時間，因此國民黨在中北部縣市長席次大進帳，某種程度上是「理所當然」，甚至不足言勇。真正跌破眾人眼鏡的是南台灣三縣市選舉結果。

南、高、屏選得超乎預期的好，台南謝龍介竟拿下近44%選票。屏東蘇清泉更高，逼近47%，不難想像在開票時簡直讓民進黨嚇破膽。

然而真正的選舉彩蛋屬於高雄的柯志恩。相較於前兩位都是在地從政，蹲點動輒十來年，方能在綠營禁區肆虐超過四成選票。然而高雄方才歷經「韓流」所帶來的四年四次全國矚目投票的煎熬，幾乎無力再戰的藍營，在迎來柯志恩的參選市長後，取得超過四成得票的成果，遠超過韓國瑜在2020總統大選於高雄的35%得票率，讓人始料未及。更驚奇的是，謝、蘇兩人熬了十來年才有超過四成的佳績，而柯志恩從參選到投票的天數竟不滿五個月！

選前，各方猜測柯志恩將以差距超過40萬票慘敗給陳其邁，喊出陳其邁破百萬的聲音所在多有，其中也不乏各大報在選前數日揭露兩人差距高達30%的民調報告。一場咸認將歷史性慘敗的選戰，最終結果是雙方差距18%，或許沒讓陳其邁嚇出冷汗，但絕對已讓陳其邁贏到顏面無光。此情此景，讓人聯想十年前在紐約尼克當替補球員的林書豪，抓到上場機會就在NBA大殺四方，換來「林來瘋」（Linsanity）的美譽。

「是金子總會發光」。柯志恩的能力毋庸置疑，然而選擇比努力重要，選擇高雄在很多人眼中看來不會是個好選擇。如今柯能放下經營北部躋身黨政核心的機會，在選後宣布未來將扎根高雄，要讓國民黨徹底擺脫被高雄人質疑來選的人都是當跳板、放生高雄的負面形象，實屬難能。

以柯志恩在選戰中的議題論述表現，堪稱南台灣史上天賦最高者。如柯將他的天賦帶來高雄，可望將為藍營在地建立長期以來極度缺乏的系統性議題論述框架，扮演起真正的「母雞」角色。附帶一提，柯在此次市長得票超過同黨議員總和，確實扮演起一隻極具戰力的「母雞」。

柯文哲的柯旋風已成為歷史名詞，柯志恩上演高雄版Kesanity的好戲才剛登場，南台灣是否能在柯志恩的領軍下，在四年後重現一片藍天？值得拭目以待。

（作者為自由撰稿者）

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