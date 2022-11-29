民進黨慘敗，陳時中被公認是拖累民進黨的罪人，提拔他的蔡老闆自然就是罪魁，黨員明著不說，心裡可都有數，直到選舉結束，蔡老闆仍對陳關愛有加，開票當晚還邀至官邸慰勉。

陳時中以一副「受害者」的姿態表示，並不是他自己搶著要選台北市長，「是你們叫我選的，如今好像是我要出來爭搶什麼一樣｣。

就說了，｢人不要臉天下無敵｣，說十分嚮往想當台北市長的是你陳時中，拋下疫情不管、離開指揮中心的也是你陳時中，現在怎的怪起別人來了？怪起蔡老闆來了？蔡英文當初可真是看走眼，提拔一個翻臉不認帳的傢伙。

陳時中現在最後悔的就是聽了蔡老闆的話，投身台北市長選舉，不僅把原本早已布局好的黨內同志林佳龍得罪了，自己的仕途也到此為止。權力啊！權力使人腐化，血淋淋的教訓應驗在陳時中身上。好好當一個醫生不行嗎？好好幫民眾的健康把關不行嗎？非要蹚政治這灘混水？明明不是搞政治的料、明明也沒打過選戰，結果被底下的蝦兵蟹將指揮來指揮去，連廁所偷窺這把戲也做得出來，就知道陳時中幾斤幾兩重了。

陳時中落選讓疫情受害者找到出氣口，另外，被十指緊扣的人妻人夫也大大地鬆了口氣。

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