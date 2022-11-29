暌違洛杉磯的迪斯奈交響樂大廳大約3年，而洛杉磯愛樂是世界10大樂團之一，教我保持距離的原因，自然主要是由於疫情。前兩天，台灣全島瘋選舉，我在加州也做了一個重大決定，偕友再回格蘭大道，投洛杉磯愛樂一票。

吸引我回去的，是俄羅斯作曲家蕭斯塔柯維奇（D.Shostakovich）的生涯代表作：第五號交響曲，以及客席指揮中生代傑出指揮家紀梅諾(Gustavo Gimeno)。紀梅諾出生於西班牙的瓦倫西亞，發跡於荷蘭，目前常任盧森堡愛樂以及多倫多交響樂團的音樂總監。他原來是阿姆斯特丹皇家音樂會堂樂團的打擊樂器首席，可同時潛心學習指揮，師從各著名大師，而在2014年替補楊頌斯，一戰成名。2016年，他並且率領該樂團到台灣和日本演出。

紀梅諾46歲，已經與世界各大樂團合作，包括在去年做客指揮柏林愛樂演出。他出道比洛杉磯愛樂的藝術總監杜達美(Gustavo Dudamel)稍晚，但年齡略長。杜達美出生在委內瑞拉，也是西班牙語裔，27歲便舉世聞名，不過在幾年前鎩羽而歸，沒有爭取到柏林愛樂的首席指揮職位，便與洛杉磯愛樂續約。他們同輩的另一位在世界樂壇活躍的西班牙語裔指揮家是歐羅斯可(Andrés Orozco-Estrada)，三位同樣40許，一個個後勢不俗。

他們三位西班牙語裔，和前面一個世代、三位同為義大利裔的世界樂壇著名指揮家穆蒂(Riccardo Muti)、夏伊(Ricardo Chailly)和伽第（Daniele Gatti）相互呼應，都是拉丁裔，儼然具有接班的架勢。

這一股拉丁風來勢洶洶，從紀梅諾在洛杉磯這一場演出的安排可以看出來。第一首作品灰水(Aqua Cinerea),作曲家柯歐（Francisco Coll）和紀梅諾同樣來自瓦倫西亞。第二首作品是法國作曲家聖賞所寫的“埃及”鋼琴協奏曲，雖然與西班牙無關，但是演出的鋼琴家是貝利安尼斯(Javier Perianes),又是來自於西班牙。

整場音樂會，在這樣的刻意安排之下，卻在下半場演出蕭斯塔柯維奇的第五號交響曲，單吊孤零零的俄羅斯，顯得有些突兀了。可事在人為，紀梅諾魅力有型，技法剛柔相濟，駕馭功夫極好。他考慮到樂曲的管弦樂法，調整了樂手位置，將銅管和打擊樂器幾乎雙雙左右反轉，是我初次的體驗，不親眼目睹，真難以置信，結果證明能帶來驚喜。

而且，蕭斯塔柯維奇號稱20世紀的貝多芬，他的創新、敘事與論述意識，銜接馬勒，不遑多讓。那社會寫實主義的面紗與嚮往自由的掙扎和喘息，一旦登場，便臣服群芳。

在這一首偉大的作品、全球共同語言的面前，人五體投地，再也沒有誰去留意哪個族裔在幹什麼和預備統治什麼。

但是我還是要說，這個比較樂觀、勤奮而反墮胎的拉丁民族，已經基本掃蕩了加州的中層結構，他們的佼佼者在世界文化界，甚至於美國政壇領軍，指日可待。

（作者為文化人、專欄作家）

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