九合一選舉落幕，民進黨遭逢創黨以來最大的挫敗，各方解讀不一。畢竟是地方層級的選舉，藍綠白未來版圖與競合成敗，尚在未定之天，但選民在這場選舉中展現的強烈意志，已呼之欲出蔡英文總統的歷史定位。

我的評論家好友選前就主張，這場選舉不重要。確實，對台灣大局來說，對民眾來說，甚至對參與其中的各政黨來說，這只是一場地方選舉，民意如流水，一時的版圖變動，很可能下次大選就會再次改變，因此這場選舉確實不重要。

但對蔡英文，這場選舉結果很重要。

因為蔡英文把她自己綁進這場選舉，再次打出「抗中保台」牌，喊出「如果民進黨輸了，國際會怎麼看台灣？」，「投民進黨縣市首長，就是投給蔡英文」，強烈訴求選民為她6年多來的「抗中保台」路線背書。

然而這樣突兀的升高與豪賭，反而意外催出台灣民眾直截了當的回應：

第一， 民意否決了「抗中保台」當口號；

第二， 民意反映認為蔡英文將台灣帶向險境；

第三， 民意仍給蔡英文提出解方的機會，但稍縱即逝。

國際媒體或專家也有類似解讀。路透社認為國民黨大勝，代表蔡英文「抗中保台」的失敗。德國之聲也認為，民進黨「抗中保台」失靈。顯見由蔡英文親自發動，扈從學者、媒體、曹興誠之流唱和的「抗中保台」口號，台灣人並不埋單，外國人也發現了。

事實上，要永遠欺瞞台灣人，是不可能成功的。當選舉過程中，高端遭踢爆二期試驗是中資公司，當鄭運鵬、陳時中被發現過去也曾到大陸交流，當張忠謀誠心祝福習近平二十大連任時，「抗中保台」就注定只是騙人的口號。

也因為蔡英文升高這場選舉的意義，反遭民意否決，連帶拆解了其扈從營造的兩個神話。第一，「蔡英文的滿意度高」。其實蔡英文已經連續七百多天未回應媒體，民眾究責感模糊，迴避監督、操弄側翼、帶風向的假象，在這次選票中現形。

第二個神話是「國外都肯定蔡英文」。真相是盎格魯．撒克遜媒體迎合美國發動的反中浪潮，刻意拉抬台灣，都帶有目的性與選擇性。例如《經濟學人》（The Economist）最近特輯封面出現蔡英文，她沾沾自喜，但事實上內文是討論俄烏戰爭後，下一個國際衝突熱點可能是台灣，蔡英文錯把危機當政績。

台灣人已經給了蔡英文6年多的時間，但8月美國眾議長裴洛西來台，中共圍台軍演，國人深受衝擊，蔡政府卻倉皇失措、隱匿資訊，已經證明她無法保台，只剩一些扈從學者文人與側翼網軍在粉飾太平。選舉結果證明，台灣人質樸善良，但並不傻，有沒有能力解決危機，或只是喊喊口號，人民都看在眼裡。

持平來說，兩岸制度不同，我們不見得認同發生在大陸的每一件事，但需要對話與交流。所以「抗中」本身的意涵就是錯誤的，應該回歸馬英九前總統的「和陸」路線，與大陸和睦，雙方對等交流，確保台灣安全，「和陸保台」才應該是未來台灣正確的方向。

台灣俚語：「鴨卵擲過山」，意指那種常常愛說謊的人，總有一天，一定會被人看破手腳（識破）。這場選舉結果，蔡英文拉高分貝向台灣社會提問，卻被台灣人看破手腳，也無意間勾勒、定錨出她未來的歷史定位：只有口號，無能控制局勢，減損台灣利益，將台灣帶向險境的總統。

（作者為前總統府副秘書長）

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