就國際關係的結構而言，美國是強權，台灣是弱小，權力明顯不對等，尤其，台灣需要美國提供國家安全保障。有求於人，先天上就很難拒絕美國提出的要求。強權為何會想要對弱小提出要求？又會提出什麼樣的要求？分析並回答了這兩個問題，才能思考弱小「說不」的策略。

國家雖有強、弱之分，國家領導人面臨的國家目標卻都相同，拜登、習近平、蔡英文、甚至普丁，時時考慮的都是：1. 生存安全、2. 經濟利益、3. 意識型態，前二者要提高，第三項要加強，只是施力的比重會因時制宜。

所以，拜登會對台灣提出任何需要台灣配合的事項，不外乎增加它美國的國家安全與增加美國人民的經濟利益，至於台灣的主流意識型態，是否符合星條旗的價值觀，通常──跟前兩項相比──不太重要，特定情況時，可以用來做為掩護前兩項目標的藉口，這一點文末再說明。

那麼，弱小國家又有什麼讓強權大國「覬覦」的條件呢？

有5項：1. 關鍵的戰略位置、2. 重要的天然資源、3. 可觀的購買力、4. 獨特又有價值的産業、5. 意識型態。以下舉例說明。

台灣位於第一島鏈的中央部分，對於美國冷戰時期圍堵共産勢力的擴強，如同「不沉的航母」，很關鍵；但是，這跟美國的大戰略有關，萬一哪一天美國放棄圍堵、或改變圍堵的界線，如台灣的戰略地位重要性就不一樣了。

正在舉辦世界杯的卡達雖然面積僅11586平方公里－大約台灣的三分之一，世界排名164名，人口兩百萬出頭──大約台灣的十分之一，但是因為1940年代發現豐富的石油與天然氣蘊藏量，1971年獨立後，仍然得到西方國家關愛的眼神；尤其今年初俄烏戰爭開打後，缺乏天然氣的歐洲與中國，更加重視這個全球稅收最低的國家。

有錢可能會想揮霍，但不一定要像卡達這麼富有才有購買力。譬如印尼，雖然人均GDP不到5000元，世界排名一百開外，但是人口數量超過2.7億，仍是一個可觀的市場。換言之，弱小國家的購買力要從國家整體的市場來衡量。這也是美國多年來不放棄出口牛肉、豬肉給台灣的緣故，台灣的整體購買力也很可觀。

第4個弱國的條件是本文的重點：獨特又有價值的産業。差別在於，它是人為的，跟資源是老天爺賞飯吃大不同，譬如台灣的半導體産業，有一家佔全球晶片代工産能56%的台積電；荷蘭的晶片製造設備産業，有一家高端曝光系統（Lithography System）幾乎獨佔全球市場的ASML。曝光系統就是被中國大陸恨的牙癢癢買不到、譯為「光刻機」的設備。

問題來了，當強權的國家生存安全，碰上弱小獨特又有價值的産業，試想您是拜登或習近平，會怎麼做？

其實這就跟你考試快到了，但準備不足的情境相仿，只有兩條路：一是自力自強，收起玩心，熬夜苦讀幾天，增強實力；另一是尋求實力高強的同學協助，只是，他為什麼要幫你？如果你老爸是富商巨賈，可以用勞斯萊斯把小家教接到別墅來，前金iPhone14一支，後謝iPad一個；如果老爸是縱貫線大哥. . . 如果老爸是檢察官. . . 如果老爸是立法委員. . . 方法或有別，思路卻相同，都取決於你手中的權力與資源。

國際社會，權力與經濟都是獎懲它國的主要工具，國與國的交往，就是此二者運用的藝術；前文提到的主流意識型態，則是這項藝術的主要包裝。強權需要它國配合時，就會盛讚盟友與我一樣，譬如老美常掛在嘴邊的不民主、不自由、侵犯人權、迫害族群、箝制言論等等理由；強權要修理它國時，就會百般挑剔你與我不一樣，譬如槍枝氾濫、壓迫少數、違反國際法、「小院高牆」等等。

理由跟藉口越多越好，有助於國際宣傳，理直才氣壯嘛，但是，其本質仍然是為了追尋國家安全與經濟利益。弱小一定要看明白這個套路，表面上，可以配合演出，實務上，別入戲，千萬不要忘了自己也有國家安全與經濟利益要維護。屬於西方陣營的北歐小國荷蘭，就為我們演繹了一回弱小遵循此一邏輯來應對強權的經典：

首先，11月初，科技界傳出美國商務部長Raimondo向美國半導體設備廠商透露，需要6 - 9個月時間來與盟國達成限制中國取得某些技術的協議，新的出口限制僅適用於美國公司。咦？是誰不聽美國的話？

11月15日習近平在印尼峇厘島G20會見荷蘭首相Mark Rutte，會後新聞稿稱「中方願與荷方維護和踐行真正的多邊主義」，呼籲各國應避免脫鉤。這是鋪陳嗎？

11月18日與22日，荷蘭外貿大臣Liesje Schreinemacher分別對媒體與議員表示，「美國不應指望荷蘭會毋庸置疑的採納華府對中國限制出口的措施」，「荷蘭政府將在ASML向中國出售晶片設備的問題上做出自己的決定」，「荷蘭要捍衛自己的國家安全，但也要捍衛荷蘭的經濟利益」，明確表態了。

荷蘭面積41526平方公里，人口不到1800萬，跟台灣相仿，當然，它沒有一個誓言要消滅它的強鄰，但是它所屬的歐盟一直都受到「北極熊」的威脅，也一直都受到美國「核子傘」的保護，跟台灣的處境仍有可比性。

換言之，即使依賴強權提供安全保護，弱小仍然──至少偶而──要向強權說一回不。說不，不表示全然的拒絕，而是爭取一些其它層面的可能交換條件，或，至少拖延一段時間，讓自己的利益，可能換取到一些空間。

在本文的荷蘭個案中，荷蘭政府即是讓ASML不至於立刻「把DUV交到美國人手中」。而台灣呢，就是不要讓台積電辛苦發展出來的最高端晶片技術，太快送去美國亞利桑那？想個理由，能拖多久就拖多久，以拖待變。

（作者為資深媒體人）