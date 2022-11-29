有的計劃看來似乎籌謀得很週全，但實行以後，可能發現「未預期後果（Unintended consequence）」, 到那時候，要補救為時已晚。

台積電去亞利桑那州設廠好像是在兩年前做的決定。2020年底，台積電在國有土地的拍賣會上，購得1129英畝的未開發土地，計劃興建六個廠，是超大型晶圓廠。整地建廠的效率很高，下個月第一廠的裝機典禮就要舉行了，五奈米晶片即將進行量產。在過去兩年間，台積電做了經濟效益和投資報酬的評估，但不知道是否做了沙漠中用水的評估？

記得在台灣乾旱的季節，台積電曾經用卡車運水支援，以免生產工作停頓，可見供水對晶圓廠十分重要。

亞利桑那沙漠的水資源——是靠很有限的地下水，其次是靠「中部亞利桑那方案（Central Arizona Project)）簡稱CAP」的人工渠道，引科羅拉多河水，供五百多萬居民使用。CAP長336 哩（541公里）。這是本州參眾議員包括高華德和尤達爾等多年努力不懈的結果，1973年開工，建造了20年，1993年啟用，共花費40億元，是美國歷史上最昂貴的運水工程。當初預估每年引進亞利桑那州的水量是4560億加侖。

渠道建到亞利桑那南部的圖桑，用水時發現有個「未預期的後果」，那就是河水在漂白後依舊水質惡劣，無法使用，有的居民的水管也腐蝕了。原來沙漠裡氣候乾旱，那河水在336哩長的渠道裡流了很久，沿途不斷迅速蒸發，而化學物質如鈣等積聚甚多。記得那時候，有專家提議乾脆將水倒進地下，自然過濾，然後抽取地下水使用。後來有專家解決了這個問題，但水質仍然不理想。

科羅拉多河水由上游四州（科羅拉多，猶他，懷俄明，和新墨西哥）和下游三州（亞利桑那，加州和內華達）共同使用，但上游四州不滿下游用水太多而曾提出法律訴訟。下游三州也為分水問題而時有爭議。

氣候變遷和地球暖化，人類還無法控制，此一因素會使供水的問題更形嚴重。每年冬天，山區降雪減少，融雪自然減少，流入河中的水一年比一年少，然而下游對水的需求卻不斷增加。

台積電六個廠用水一定甚多，將來可能會影響到鳳凰城以南居民的供水，如果五年十年後真有問題，那時就會有「未預期後果」。美國的律師滿街跑，已經有訴訟經驗的上游四州，甚至亞利桑那州和加州的居民可能發動集體訴訟（class action），而 對象不會是美國政府，一定就是台積電，到那時候，花言巧語的拜登和雷夢多已經不在其位，法律責任是否要由台積電來自己承擔？

也許目前建廠的工程不必如此匆匆忙忙，好似迫不及待的樣子，不妨放緩腳步。目前除了成本高，獲利少，人才缺的評估，還有強敵環伺，嫉妒的同行不少。一定要先做好各方面審慎精密的考量，釐清諸多問題責任之所在，以絕後患，方為睿智。一得之見，或許是杞人憂天，但還是要合力防範「未預期後果」之發生。

（作者為亞利桑那大學榮休教授）

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