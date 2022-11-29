民進黨這次選舉慘敗，有幾項國防政策將出現微妙變化，之所以這麼說，是因民進黨的黨性，她會使盡一切手段贏得2024年總統大選，維持政權，只要是有助爭取選票的政策，不管是昨是今非，或是今是昨非，民進黨都做得出來。

第一個影響的國防政策就是役期延長，即所謂的恢復徵兵制。這個話題，軍方本來沒什麼興趣，但俄烏戰爭開打之初，綠營一頭熱，綠委在國會殿堂慷慨陳詞，網軍也熱血猛敲鍵盤；在美方壓力以及民氣可用下，蔡政府決定來真的，國防部也研議並備妥方案。

蔡政府選前不宣布，自是知道役期延長會影響年輕選票，還有役男家屬，現在大敗，這個政策還要不要推，應是騎虎難下。如果民進黨還是照計畫於年底前宣布，等於承認執政多年竟把台海推到兵兇戰危的處境，這對2024年大選怎會有利？再從實務面言，2024年不只選總統，還要選立委，恢復役期引發的諸多效應，絕對讓綠營候選人疲於應付，相當難選。

第二個影響的政策是國防經費支出。行政院主計總處指稱明年的國防支出達5862.7億餘元，換算成美元約195餘億美元，這與馬政府時期約100億到110億美元的國防支出相較，近乎倍增。國防支出暴增已成事實，民進黨亦感自豪，但這次敗選後，反成為2024選舉議題攻防的負擔。國人不能也不願接受中共專制統治，但更不願台灣爆發戰爭，像烏克蘭一樣成為戰場。

第三個影響的是潛艦國造案。執政黨本來的算盤是原型艦明年9月下水，這當然是趕在蔡英文總統卸任前，彰顯國艦國造績效；再者，編列2500到3000億元的特別預算，建造後續艦。然而這次敗選，民進黨有沒有底氣再編一個軍事特別預算，也是蔡總統任內第3個軍事特別預算？而此舉對2024年大選的選票影響，恐怕綠營計算後定會舉棋不定，除非在野黨也跟進，否則蔡政府很可能暫時按兵不動，並由下任總統決定。

第四個影響是國防部長是否異動。這次九合一大選，好幾個部會首長將行政中立拋諸腦後，賣力替執政黨廝殺，官箴敗壞，前所未見。2024年大選攸關民進黨能否繼續執政，更會招數盡出。

為了影響2024年大選結果，美中台三方明年都會出招，軍事不會閒著。國防部長邱國正現在做得很穩，而且鎮得住軍隊，但邱國正卻不是民進黨可輕易使喚配合打選戰的首長，由這次選舉軍方力守行政中立與軍隊國家化即可看出。而民進黨要的國防部長，是像邱國正這樣類型，可以應處中共軍演威脅的；還是要個像薛瑞元這種類型，可以配合打選戰的，亦在蔡政府一念之間。