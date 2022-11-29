時序終於走到「九合一選舉」結束，今年最後一季且對台灣最重要的連續三個政治日程全部走完，再結合深具安全意涵的兩個軍事行動，不但重構過去，也會影響未來一段時期的台灣戰略安全環境與政策抉擇。

三個政治日程分別是：10月中下旬的中共「二十大」，11月初的美國「期中選舉」，以及11月底剛才結束的台灣「九合一選舉」。在此之前，未在國際觀察家預料之內的兩個軍事行動則是：2月下旬爆發且尚無停止跡象的俄羅斯入侵烏克蘭特別軍事行動，以及8月初中共圍繞台灣周邊海空域的脅迫性軍事演訓。

中國共產黨「二十大」確立了習近平第3任總書記以及明年連任國家主席的位子，也讓世人看到了未來5年可以充分貫徹習政策路線的領導班子。在幾乎沒有糾錯制約的政治環境中，無論從何種角度分析，北京未來在對美大國博弈以及對台政策上，當是一人說了算。

美國總統拜登及其領導的民主黨在「期中選舉」並沒有全線潰敗，多數觀察家預期的共和黨「紅潮」，拜登在第一任期後半全面跛腳，都沒有發生。民主黨驚險保住參議院多數，但眾議院拱手讓予共和黨，拜登總統的白宮及行政團隊未來處理美中關係以及對台政策的拿捏，就更需要應對立法部門的強勢參與。

台灣的「九合一選舉」在中美兩強政治日程之後，雖然執政的民進黨在選前最後幾周試圖將兩岸對峙引為競選軸線，卻始終無法遮蓋選民對於中央執政的厭煩與惡感，而造成執政黨在地方選舉的空前潰敗，不但改變朝野政治版圖，也衝擊民進黨政府在剩餘的1年半任期內，在對外關係與兩岸政策上的底氣。

習近平的全勝，拜登的慘勝，以及隨後兩強在印尼峇里島G20會場邊的首次領導人實體高峰會，已經吹起了中美雙方試圖緩和緊張，管控風險的風向；而緊接峰會之後，中美雙方恢復在氣候、財政、貿易、軍事各領域的雙邊會談，自然也在某種程度上，降低了台灣選民在九合一選舉投票前對於台海危機的憂心程度。

將時序拉回到三個政治日程之前，兩岸之間與台灣周邊的軍事緊張可謂與日俱增。俄羅斯總統普丁不顧歐美各國領袖的外交折衝，驟然揮軍全面入侵烏克蘭，促使很多國際友人藉此鄭重警示台灣：獨裁者意圖難以預測，中共對台動武可能受到鼓舞，台灣要儘快做好打仗的準備。

中共解放軍在美國眾議院議長裴洛西訪台後，立即實施高強度的圍台軍演，改變了數十年來海峽兩岸軍事行動的默契，更是對台灣的重大警訊，如果軍演不是3日而是3周、甚至更久，對台灣的防衛能量、能源供給、政治穩定、社會韌性都更是難以想像的考驗。

雖然俄羅斯在烏克蘭的戰事仍在進行，且最終解決遙遙無期；雖然中共圍台軍演後，對台灣周邊進行的戰備警巡已經走向「常態化」；今年的「三政」與「兩軍」算是暫時告一段落，中美雙方至少也嘗試降溫減壓，為台海兩岸帶來了情勢緩和的契機，只是不知道這段時期可以延續多久；而執政的民進黨在敗選之後，想不想穿越此一機會之窗亦難估算。

距離國際眾多專家提示2027年中共完備全面武力犯台能力，僅剩下不到5年，面對美國對台軍售交貨延宕，我國兵役及動員改革所需時日，再浪漫樂觀的台灣人也不可視若未見。

九合一選舉剛結束，而我們距離中華民國第16任總統、副總統，以及第11屆立法委員選舉，僅剩下不到14個月，距離各政黨初選提名不到半年，選舉策士們不得休閒，國安菁英們更要上緊發條。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）