民進黨對九合一選舉慘敗的結果，這幾天從一開始的「難以理解」，到有氣無力的檢討，再到「其實早知道」的各種馬後炮，配合上黨內高層行禮如儀，甚至是令人更不解的反應，足以證明民進黨果然已經是個徹頭徹尾的「執政黨」。遇到重大挑戰先求「鞏固領導中心」，凡事瞻前顧後，講好話、講對話比講真話更重要，再也不是當年那個勇銳奮進的黨外，連創黨初期、甚至阿扁時代的民進黨都不如。

此次民進黨挫敗堪稱空前，但敗選至今黨內檢討氣氛其實並不濃厚，英系看似被「千夫所指」，但真正公開的責難也不多；而除了黨內少數「自由派」人士要求內閣總辭、蘇貞昌下台之外，對真正該負最大責任的蔡英文總統，更是不敢多置一詞，反而要求大家檢討「不要對人」。一種荒謬可悲的氛圍籠罩全黨：

首先，蔡英文雖然援例請辭黨主席，但她的表現卻是如此輕描淡寫，任何人都感覺得到她「儀式感」十足，實質誠意卻零分，過去她賴以為傲、感動人心的文青式講話，現在都到哪裡去了？試問請辭難道不是知錯負責，進而改正嗎？絕對不是為辭而辭擺個樣子，甚至推出個她屬意、能控制的黨主席；至於蔡英文會不會這樣做，外界且走著瞧。

其次，蘇貞昌居然破例被慰留閣揆，無論黨內外都跌破眼鏡；他為什麼該辭去閣揆、內閣為何必須大幅改組，道理已經無須贅言；蔡蘇的理由是「穩定政局與政務」，這種完全唬不了人的鬼話，也只有現在的民進黨領導人說得出來。另據未經證實的傳聞是蘇揆不肯辭，如果屬實，這就更可怕了，國家竟出現一位總統管不動的閣揆，這已經是憲政危機了！說穿了，蘇揆辭不辭，民進黨居然完全無視於政治責任、憲政分際、政務運作這些正道的考量，而竟然淪為高層內鬥卡位、派系較勁的算計。

其三，目前除了黨內中咖級的人物為了某些恩怨而撕破臉互嗆之外，給外界的感覺就是民進黨檢討、反省的層次與格局實在不高，甚至還十分難看。其中黨內大咖更是「老成持重」得不發一語，副總統賴清德至今「明哲保身」尤其微妙。可預見的是，蔡英文絕對擋不住賴清德代表民進黨選總統的勢頭，在「後蔡英文」時代僅剩的1年時間裡，蓄勢待發的賴必會與蔡切割，何時出手？如何出手？備值玩味。

政黨輪替以來的扁、馬、蔡三位總統，每一位都是將其政黨帶向巔峰，然後再重重摔下，此一魔咒充分印證權力魔戒的魅力與墮落。民進黨人別光喊著「不解」，如今的傲慢威權、黑金勾結、控制媒體種種，不就是他們數落以前的國民黨如何失去政權，如今自己卻「更勝於藍」的魔障嗎？屠龍者這麼快就變成惡龍，可悲又可嘆！

從使命型的黨外，再創立理想型的反對黨，如今雖變成庸俗化的執政黨，民進黨內的諤諤之士，不應也不都是趨炎附勢之徒，如今寧可坐視毀黨，卻不積極救黨，豈不怪哉！