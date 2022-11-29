民進黨九合一選舉大敗，行政院長蘇貞昌不但沒有率內閣閣員總辭，反而厚臉皮高喊要「堅守崗位」。有這樣的閣揆，選戰中神勇無比的農委會主委陳吉仲與衛福部長薛瑞元，有樣學樣跟著喊「個人去留不重要」，如此沒風骨的傲慢內閣，真是赤裸裸官場現形記！

政府的權力來自人民的授權，而民主政治檢驗執政的正當性就是選舉。2014年國民黨九合一選戰慘敗，當時行政院長江宜樺立即宣布請辭，隔天率81名政務官總辭，立下責任政治風範；反觀蘇揆不只賴著不走還高調要堅守崗位，堪稱史上最厚顏無恥的閣揆。

令人訝異的是，民進黨檢討九合一選舉大敗找戰犯，一味把矛頭對準網軍幫倒忙，這些寄生綠營的側翼固然令人不齒，比起網軍拿錢辦事不力，更該檢討的是選戰時罔顧行政中立，比網軍還激進的政務官，享受民脂民膏優渥俸祿，做的卻是進階版側翼工作，選後竟一副事不關己。

陳吉仲在選戰中主打張善政任職宏碁的委託研究案涉嫌抄襲；薛瑞元更一馬當先，批蔣萬安「法律學位怎麼來的？」選前加碼高談「疫苗掮客」，反而成了壓垮陳時中選情的最後一根稻草。陳明通力挺林智堅的論文抄襲案，放著國安不管；王必勝、李進勇聯手沒收人民的投票權。這些政務官眼裡有民主嗎？

民進黨敗選當晚，蘇貞昌假惺惺口頭請辭，蔡英文一句慰留就「堅守崗位」，顯然蔡不想提前跛腳，蔡蘇各取所需。一個連神明都敢騙的人，什麼事做不出來？可預見未來立法院閣揆辱罵國會議員的鴨霸行徑會再上演，「傲慢內閣」什麼都不缺，就缺風骨！