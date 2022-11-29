地方公職選舉落幕，總統與立法委員選戰揭幕。在九合一選舉中大勝的國民黨，已從谷底回升，士氣大振，企盼乘勝追擊，於2024年重返執政。國民黨想要拿回總統寶座，有兩大隱憂，一個是黨內可否經由平順的過程提名最有勝算的候選人？其次是能否整合在野勢力，不至於因被其他政黨或是獨立候選人瓜分選票而讓民進黨保住政權？

要認清民眾黨的實力

第一個問題的關鍵人物是國民黨黨主席朱立倫。朱主席這次選舉提名妥適，操盤穩健，堪稱有功。許多人猜想他可能因為立下戰功而萌生參選總統的念頭，將運用主席職位制訂有利於己的遊戲規則，以便護送自己成為被提名人，甚至給目前黨內聲望最高、獲勝希望最濃的侯友宜設障礙，使他無法順利代表國民黨參選。朱立倫接掌黨主席時曾說，2024年要推出「最有勝算」的同志參選，說法完全正確，這次選後將考驗他的定力和智慧，如果他取巧參選而又不能提振目前低迷的民意支持度，極可能壞了國民黨大事。

另一個變數是民眾黨黨主席柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘的動向。柯文哲早已宣布將代表民眾黨參選總統，上次爭取國民黨參選總統資格失敗的郭台銘則不無再搏一次的意願，甚至和柯文哲結盟，拿民眾黨的門票去參選總統。柯文哲無論自己參選，還是搭配郭台銘，都將對選局影響重大，而且必然讓民進黨占盡便宜，成為護送民進黨安全上壘的助攻者。

對柯文哲來說，尋求政治生涯的高升以及促進民眾黨成長壯大，都是合宜的心念，無可厚非。然而，政治人物首先必須有大局觀，清晰認知自己的行動在整體格局上將產生何種效應，有了準確的自我定位之後，才能進一步構思自己的行為舉止。如果昧於大勢，只是在刷自己的存在感，或是因自我膨脹而高估自己，貿然採取有害大局而又無法達標的行動，則不僅將害慘自己，還將貽害群體的共同利益。

柯文哲對自己是否參選的考量首先應該認清自己及民眾黨的實力。民眾黨這次選舉雖然選上一位市長，但全部只獲得14席縣市議員、9位鄉鎮市民代表、1位村長以及1位里長，顯示政治版圖仍然十分狹小，黨的基礎尚在起步耕耘階段，實力微不足道。他屬意的接班人黃珊珊，在台北市只以25%的選票屈居第3名，反映台灣選民多數有政黨認同，立場非藍即綠，第三勢力的生存空間不大。

須與國民黨同心協力

雖然民眾黨的高虹安當選新竹市長，但她背後不僅有郭台銘和柯文哲的支持，更重要的勝選因素是棄保效應，許多國民黨在地政治人物及支持者非常不願讓民進黨候選人再當選，而國民黨提名的林耕仁又聲勢低迷，無法打敗民進黨的沈慧虹，不得不棄藍投白。如果把高虹安的當選認為是民眾黨實力強勁，無疑是自我膨脹，不知自己的斤兩，而且這種棄保模式不太可能複製，尤其是在總統大選中。如果柯文哲不甘就此退隱，堅持要參一腳，或是為了幫民眾黨籌募政治獻金而屈居郭台銘副手，那更是下下策，不但貶抑了自己，還可能配合郭台銘襄助民進黨獲勝，甚至是在為一個最不適合擔任總統的人抬轎助勢。如果郭台銘因為與他結合而獲勝，那將是台灣的悲哀，不但要讓一個不諳政治又霸道的人領導，還將讓兩岸關係導向不可預測的險境中。

下次總統大選是關係台灣安危的一次關鍵性選舉，如果民進黨繼續執政，則將更加反中、親美，從而使兩岸緊張關係更加惡化，把台灣進一步推向戰爭邊緣。客觀而言，只有國民黨扳得倒民進黨重返執政，回到兩岸交流的政治基礎上，才能緩解台海的戰爭危機，確保兩岸和平。在這場戰爭與和平抉擇的選戰中，一向信奉「兩岸一家親」理念的柯文哲動見觀瞻，有左右大局的潛力，民眾黨的實力不足以單獨成事，只有與國民黨及其他在野黨同心協力，才有可能一舉下架民進黨。柯文哲站在歷史的關口，必須有清晰準確的大局觀，做出明智的決定。