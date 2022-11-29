儘管今年地方大選結果顯示，民進黨縣市長席次萎縮至創黨以來最少的5席，在原本頗有勝算的桃園市、新竹市及勢均力敵的台北市、基隆市則慘敗於國民黨或民眾黨，即便向來堅如磐石的大本營如台南市、屏東縣也僅小勝或險贏，其潰不成軍、近乎崩盤的態勢，似乎透露「下架民進黨」已成為全民的共識。

然而果真如此嗎？倘若從縣市議員席次來看，全國共選出910席議員，國民黨拿下367席，而民進黨獲得277席，較之2018年，前者減少了28個席次，席次比例略少了3%，而後者增加38個席次，席次比例躍升4.2%，民進黨的整體實力不僅不容小覷，對於藍營而言，仍須慎防其臨危反噬的力道。

論者咸信2022地方選舉是2024總統大選的前哨戰，然而戰史中打贏前哨戰的一方未必獲得最終的勝利。藍營在2018年的前哨戰中靠著韓流發威，全境狂掃綠營陣地，卻在2020年被綠巨人的大腳四處踩踏，險些不得翻身。殷鑑不遠，本該記憶猶新，國民黨切莫讓此時的勝利沖昏了頭，而致歷史重演。

放眼2024總統大選，藍綠白各陣營的最強人選非侯友宜、賴清德與柯文哲莫屬，倘若各陣營均以勝選執念為前提，推出最強棒來參選，勢必複製2000年的三腳督賽局，強強對決，精彩可期。然而除了民眾黨勢將由一枝獨秀的柯P披掛上陣外，藍綠內部派系崢嶸，各擁其主，誰能勝出代表參選，尚在未定之天。

假如藍綠一方未能推出上述最強棒參選，則在三方各不合作情況下並考量政黨實力，藍綠其一推出最強棒者獲勝機率最大；假如藍綠雙方均未能推出上述最強棒參選，柯P勝選機率增加，淺藍、淺綠與中間選民均可能與白色力量匯流。

黨內民主一向是台灣民主化的重要議題，尤其政黨實乃匯集民意、宣揚理念、為國舉才的準國家機器，黨內不民主就不可能培養與陶塑未來符合民主精神的人民公僕。然而審視藍綠兩大政黨每到選舉，提名候選人的方式常常隨著黨主席的意志而變化，似乎難以建立公平、公正、公開且常態化的初選制度。倘若政黨的提名只是小圈圈內的黑箱作業，不僅政黨難以找到貼近民意又有實力的候選人，人民也無法期待政黨有心為國舉薦廉能之士擔任公職。

此次地方選舉，兼任民進黨主席的蔡總統逕自沒收黨內初選，憑藉一己好惡親自點將，其恣意妄為、獨斷獨行終致綠營慘敗，面對黨內千夫所指，依然冷漠以對，彷彿事不關己。藍營若想在2024年靠自己力量「下架民進黨」，就當以蔡主席的獨斷獨行為鑑，朱立倫主席光是口頭上的無私無我仍是不夠，最重要的是即刻建立一套符合黨意與民意的初選制度，才能讓最有實力的候選人浮出檯面，並在2024年翻轉台灣每況愈下的命運。

不管「討厭民進黨」或「下架民進黨」喊得如何響亮，都無法保證藍營在總統大選中一定勝選，否則韓國瑜早該在2020年當選總統了。切莫忘記綠營在各地基層的實力依然雄厚，況且目前大陸遍地開花的「白紙革命」可能又讓綠營「抗中保台」撿到槍炮，對於藍營在2024年的處境而言，不是「綠不能你就能」，除非盡速推出最強的候選人，才有可能重返執政。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）