九合一大選落幕，然而，餘波盪漾，至今未歇。除了「輸真慘」的民進黨爆發內鬨與內鬥之外，另一個引發高度爭議的事件，是親綠媒體三立新聞台在播報開票過程中，出現灌票甚至史上罕見的錯植失誤，實在是離譜到不可思議，而中選會對此語焉不詳、NCC裝聾作啞，則更是令外界氣憤不已。

民進黨長期執政的屏東縣，這次選情極為緊繃，國民黨籍候選人蘇清泉一路緊追，至選前民調僅落後民進黨候選人周春米3個百分點，最終僅以1萬1077票落敗。

但蘇清泉表示，中選會先前公布的有效票數為38萬票，但他和周春米的票數合計就已達43萬票，太不合理；再加上三立新聞台在26日當天晚上的8點58分58秒，曾報導計票員將周和蘇的票數對調誤植。因此，蘇清泉除要求中選會說清楚這是怎麼一回事之外，並已聲請重新驗票。

根據《公職人員選舉罷免法》，得票數最高與次高之候選人得票數差距，在有效票數千分之3以內時，可申請重新計票。蘇清泉與周春米的選票差距符合規定，因此，屏東地院應儘速裁定。

在開票過程中，周、蘇兩人票數的差距一直呈現拉鋸，但中間竟發生三立新聞台將兩人票數對調的荒謬事件，且三立一度還說是中選會計票人員失誤，在中選會強力表明計票無誤後，三立只好澄清「本台稍早周春米與蘇清泉票數對調誤植，特更正與中選會無關。」既然連三立自己都說與中選會無關，那就是三立的問題。三立出了這麼大的包，外界強烈要求NCC必須處置，但NCC的反應竟然是「新聞台開票票數若涉違規，應先由選務主管機關認定。」

中選會說錯不在我，但卻未指明是哪個媒體出錯，NCC則說，新聞媒體開票是否有誤，應由選務機關認定。中選會與NCC如此公然推卸責任，難道隨便亂報票數的三立就這樣沒事了嗎？到底中選會和NCC是必須秉持中立的獨立機關，還是民進黨的附隨組織？甚至，中選會和NCC自始至終連「三立」這兩個字都不敢說出口，真的是孬到史上最高境界。

自陳耀祥擔任NCC主委以來，在頻道與新聞的監管上向來是「逢綠必軟」，別說是綠媒，陳耀祥連名嘴都不敢得罪。今年9月間，名嘴周玉蔻因緋聞爆料造假，引起社會高度反彈，NCC以周主持的《辣新聞152》節目違反事實查證原則，開罰40萬元。然而，後來大家才發現，NCC處罰的是該節目在2021年12月立委補選時的違規事件。一個案子拖了10個月都沒有動作，若不是周玉蔻因緋聞烏龍爆料引發眾怒、已危及民進黨選情，恐怕NCC還不知要封存多久。至於周玉蔻涉及的新案，當時NCC坦承在接獲數十封檢舉後已啟動調查，這回，NCC又打算要調查多久？

民進黨九合一大敗，黨內追殺所謂的戰犯時，千萬別忘了陳耀祥，因為他一手毀掉NCC的威信，正是造成民眾對民進黨政府失去信任的關鍵因素之一。

（作者為資深媒體人）