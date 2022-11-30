「我今年120歲了，記者採訪我長壽的秘訣。我顫顫巍巍地從口袋裡拿出女神陳紫渝的照片，告訴他，這輩子沒和『里長』結婚，我是不會閉眼的。」

以上是今年11月，在灣省新北市永福里「里長」選舉中，一位熱情粉絲的小作文。紫渝一定是一位美若天女下凡的正妹，才能讓大家如此終生難忘。

只不過，這位降落凡間的仙子，她做的事情居然不是偶像，而是「里長」，是台灣省最底層的九品芝麻官。

其實紫渝只是其中之一。在台灣省，想做九品芝麻官的正妹，今年特別多。

●什麼是「里長」

早在春秋戰國時代，「里」就成為政府管理人民的一個基本單位。雖時代變遷，「里」的大小、人口、功能不斷變化。如今台灣省保留下來的「里制度」，更接近清朝以來的「保甲制度」。

一里，與一村同級，都是台灣省行政區劃的一環。隸屬於區、鎮的下級為「里」，隸屬於鄉的，為「村里」。

台灣省一共有4149位「里長」，外加3595位村「里長」。按全省2300萬人口算，大概平均每2970人有一位「里長」關照。

當然，每個里的人口並非均勻分佈。以全台灣省人口最多的新北市為例，里民人數最多的是林口區的南勢里，共29404人。而里民人數最少的是泰山區的山腳里，有7074人。

而比鄰而居的台北市，人數最多的里是中正區南福里，有11890人。人數最少的里是北投區的湖田里，只有1014人。

再來看南邊的高雄市，人數最多的左營區福山里可謂是超級大里，人口高達44729人。而人數最少的旗山區中寮里，僅有172人。

除了人口，里的面積也各有千秋。全檯面積最大的里，是有435平方公里的高雄市梅山里。面積最小的里，僅0.01平方公里，為新北市赤松里。

全台灣省面積最小的里，以道教神仙「赤松子」命名的新北板橋赤松里，有劍道高手擔任「里長」，路見不平 拔刀相助

還有名字最怪的「夢里里」、「八卦里」、「飯店里」等等，讓人聽了忍俊不禁。

請問府上哪里？鄙人住在「飯店里」

由此可見，諸位「里長」所轄的區域和人口，完全是百花齊放，各有不同。怎麼治理、怎麼應變，全賴「里長」們自己拿捏。

●「里長」做什麼

說到「里長」們的工作，可謂是「人民保姆」，不是一句能道盡的。

首先，是要關注里的建設。

一個里的里民要生活，便利安全的生活環境必不可少。「里長」要負責的，包括道路平整、公共設施齊全、環境衛生、市政宣導、通溝平渠、殺蚊滅蟲、區域安全、社會救助、協查通報，這些為首要任務。

身為人民保姆的「里長」，有事總要第一個出現

此外，還要主動為民服務。定期組織里內老人身體檢查、安排康樂旅遊、爭取里民福利。

疫情期間，照顧獨居者，發放愛心便當也是靠「里長」推動

再有大能者，可安排促進經濟發展的工作。例如舉辦商業市集、邀請各類音樂表演、定期舉辦防災抗災演習、提升生活幸福度，為區域生活安全，文化和經濟的發展做出長遠規劃。

促進商業繁榮也是「里長」的責任；還要出席各種開幕式。

其次，要成為居民和地方政府中間的管道。

為了達到便民服務的目的，「里長」需要向上級爭取各種建設經費。

「里長」往往還要協助里民出具各類證明。其種種類繁多，從地權劃分、到申請補助證明、還有協助孤寡里民辦理健康保險、甚至處理喪葬等事務。

新冠肺炎疫情期間，「里長」還肩負了照顧居家隔離和入境隔離的工作。要監管病毒篩檢、送藥給陽性患者，還要負責入境隔離者的人道關懷。

最後，「里長」還要有商業頭腦。

這一項雖不是所有「里長」都能包辦的。但做得好的還是值得表揚。

例如米桶所居的台北市大安區，其中仁愛里、光武里、建安里、建倫里這四大里，集合稱為「台北東區商圈」。這里百貨公司林立，各大精品店沿街鋪開，又有數條捷運幹線通達，各類美食人氣旺盛。

四里聯合又有三萬居民，商住混合，各類生活糾紛頻繁，亦有流浪遊民沿街乞討。

要經營管理好東區商圈，幾個「里長」要分工合作，組成「台北東區商圈發展協會」，協助里民生活和商業繁榮齊頭並進。

這些林林總總的工作，聽起來就很繁雜。「里長」一個人要三頭六臂，還要不分晝夜的工作，薪水是不是會拿很多啊。

然而事實是，「里長」是沒有固定薪水的職業。

這還真是讓人難以想像。不過在台灣省，是有明確規定，「里長」沒有薪水，一般任四年，可連任。下轄「里幹事」，「里幹事」為公職，薪資從3萬6至4萬5新台幣，一里通常有4-6位「里幹事」。

那「里長」靠什麼活，就連很多台灣民眾都不太清楚。坊間一般傳說是「里長」薪水的一筆錢，其實是「事務補助費」，每月為5萬新台幣。這筆錢「里長」拿來，作為自己辦公補給或車費油資，因此也就以訛傳訛變成「里長」薪水。

沒有薪水，那總有油水吧。過去，「里長」常常被人詬病的一點，就是會從各處建設項目中抽點好處。台灣省各地都有明文寫出，「里長」可為區域內的維護、整改、建設等項目，每年申請30萬新台幣的經費。還有敦親睦鄰的補助費，每年6萬新台幣。這些「事務費」也絕對不是「里長」可以肆意揮霍的，每筆錢都要有明細，據實報告上級。

由此來看，「里長」手中的金流是不少，只是礙於規範，真敢收點小錢會被判好幾年，所以現在想撈點油水的可能性也不大。

實際「里長」能拿到手的，就剩下一個健康檢查費，每年1萬5千新台幣，還有結婚和喪葬的一次性福利數萬元。

所以，「里長」到底要怎麼活啊？正確答案其實是做兼職。也正因為「里長」不是「公務員」（「公務員」是不能兼職的）這樣一個特質，一邊處理公事，一邊兼職就成了「里長」獨特的生存模式。

傳統些的「里長」，不少都有自己的小生意，或開雜貨鋪、或水電行、還有買車修車、或開診所藥局、也有學校教課，總之生意和時間可自行安排。甚至可在家工作，不需要上下班打卡，記出勤率。

●年輕人做「里長」的理由

台灣省全部「里長」的平均年齡，在50歲上下。可見這個職業，通常是需要熱衷於「發揮餘熱」的資深中年階層，才有條件去做。

今年，一大群正妹帥哥都來搶著做「里長」，實在是讓台灣民眾大吃一驚。

「里長」是有些風光的工作，可是辛苦的日子更多，因此，當「全台最美里長候選人」陳紫渝，頂著正妹光環，站在污水里徒手清理溝渠的時候，全台網民幾乎要心疼炸了。

新竹市鋪頂里的「里長」候選人何芝寧，不僅人美，還有活力四射的個性。一出現就讓大家神魂顛倒。

25歲正妹何芝寧的出現，讓里民大呼「戀愛了」。

新北市過田里，有正妹施岱伶，上一份工作是兒童台簽約藝人，能歌善舞，會主持、會製片，有「兒童版蔡依林」的稱號。

能歌善舞的正妹施岱伶，是「里長」界的蔡依林。

就在第一波正妹百花繚亂之際，上一代「最美里長」林京玲也加入戰局，她甜美知性的形象早已深入人心，更有一隻原味口罩被粉絲喊價20萬新台幣求購的戰績。

另有日系甜美「里長」—江溫蒂。

神秘女郎-陳希希，她的里名字很特別，地圖上不好找，耳朵伸過來，悄悄告訴你，那個里，叫做「心坎里」

除了正妹，還有帥哥也加入其中。搶攻高雄市鳳山區文山里的黃大維，22歲的他頂著帥氣臉蛋狂曬精壯肌肉，人氣瞬間爆增。里民的熱情讓他忍不住哀求「請大家關注我的內在」，「現在還不討論『里長』太太」。

鮮肉黃大維，從不吝惜讓里民看到自己的好身材。

這只是數十位美女帥男中的幾人，礙於篇幅，不能數盡，種種精華靈秀，即便是套上寬鬆的「里長背心」都掩不住。只把「里長」政見發表，都辦成了粉絲見面會。

年輕一代要出頭做「里長」，當然是本著「為民服務」的真心，是值得讚賞的一件事。

不過也從側面反映，台灣省現在的經濟不景氣，讓年輕世代找不到更好的工作，如此斜槓「里長」，藉著做「人民公僕」，為自己增加人生經驗。

還有原因，就是原本都是資深年齡的「里長」們，僅憑老傳統做事，逐漸跟不上社會發展的腳步。這讓年輕世代想出來汰舊換新，用新鮮的價值觀來改變生活環境。

年輕世代的「里長」，往往會用更新的方式來經營管理自己的轄區。

不信，讓我們來看看這些「超狂里長」的遠景規劃：

桃園市某「里長」候選，要求里內老公們履行「房中義務」，如一次不從，開罰愛馬仕包包一個。

老公如果不乖乖履行侍寢的義務，未來也許會納入「里長」管轄。

苗栗縣某「里長」候選，表態自己為輕度智力障礙，不過肯定比智力正常的做的好，而且一人任職，全家服務，隨時有事，隨時找得到人。

還有「里長」發誓要自掏腰包，懸賞捉拿不清狗大便的里民。

還有「里長」，感歎人生短短幾個秋，想要讓里民都愛上蜂蜜檸檬。

還有要封媽祖為兩岸和平大使的；要用區塊鏈技術解決少子化的；要致力解決成熟單身狗的婚配問題的。

真可謂，「里長」們有的人美也心美，各個立足基層，胸懷天下。在台灣省有事，找「里長」就對啦。（小米桶）

（本文來源：「環行星球」公眾號）