（圖：中央社；郭冠英提供）

張大春致吳密察揭帖：

「欲深論故宮破毀文物，實不可能。蓋士大夫之無恥，是謂國恥；國之不國，乃並恥俱不可得矣。

吾友松平德仁曰：『此事若出於日本，或恐有人將自戕焉。』

噫！其言也善。人莫有不愛其生者，以生固有所值。一人之生，與夫三、五百載之瓷碗相較，孰為貴重？自吾而言，固以人為貴。然人生之所貴，貴在有恥；無恥則與土石無別，而必賤於瓷碗矣。」

批評吳密察對國寶、國史毀壞扭曲的歷史學者，都說更嚴重的是，他還封存文物與文件，不准看。

歷史學者王立本說：

「台大歷史系的學長形容蜜茶先生：人到哪裡，就破壞到哪裡。

過去他在國史館的時候，做法與現在於故宮完全一樣。就是帶著一群他自己的機要、特助，完全取代原先的專業人員，一群人就鎖在小閣樓裡面，天天搞各種小活動，把整個單位的效率與倫理全部整掉。

比糟蹋專業更致命的是他所到之處，不是檔案從此關閉不開放，就是下落不明，再要不然就是遭到一些刪改。今天，則是文物受到嚴重損毀，或者疑似被調包，這才是他殺傷力最大的地方。

到底是在保護這些歷史資產，還是負責摧毀消滅？相信大家一看就知道。所到之處，不堪聞問，全都弄成一場浩劫。」

這就好像這個月大肆宣傳的反中電影《流麻溝十五號》一樣。在今年馬場町紀念會上，經過那段歲月，97歲的彭金木喊出：「我們應該把哀痛化為愛國熱血的力量，為祖國和平統一發聲，堅決反對『台獨』。」

這種話，媒體絕不報，介紹電影也絕對把這段消音，真相全沖下流麻溝。

吳密察在史學研究中，絕對看過這種話、這種精神，但他的任務，就是憑他學術權威，來指出哪段話不合時宜，不「愛台灣」，要刪去、抹掉、封存。封多少年？由國家安全部會勘決定。

趙慶雲在「苦勞網」寫的「《流麻溝十五號》一文說：

「此片之所以如此平庸無聊，關鍵的原因也就在它把精彩的歷史都剪光光了。

它拍出了被放逐到綠島上的男男女女，他們的不知所措、無奈、悲情和憤怒，卻沒有拍出這些「思想犯」的思想，沒有拍出他們的思想如何凝結成立場，而這樣的立場又如何昇華為信仰。

解嚴 35 年後，我們在《流麻溝十五號》中，再次看到了國民黨戒嚴令的後果，以及民進黨「抗中保台」的接棒，也就是將共產黨與共產主義視為禁忌，將曾投身此集體改造事業的人們淨化為一個個無辜、懵懂無知的個體，進而將這段歷史用於打造「台灣主體性」的政治工程。

當死者傅如芝變成片中的嚴水霞，台灣的白色恐怖敘事也將最難消化的 1950 年代政治犯成功整合進去，和《返校》等作品一同建構了一個平行時空的「白色恐怖」元宇宙。」

這就如吳密察2017年在國史館發掘出的那顆達姆彈，本來是美國台獨教父葛超智（George H. Kerr）察覺到的，吳密察說是平亂的21師打的，打了幾十萬發，只找到一顆，打在本大書裡。

就像《微光》、《斯卡羅》、《返校》、《流麻溝》，這種「紙風車」式的文青感人影視作品不斷推出，歷史小菜也不斷上。每到228都會密查一些檔案，找到新的證據，證明中國人是如何的殘殺台灣人，不但用鐵絲穿掌，還裂體吊樹….。不過都是用槍打，倒沒說有刀砍的。

其實這種真相，在1992年郝柏村當政時，就叫內政部長吳伯雄大致查清楚了，政府的調查報告也出了，後來還有18本的檔案匯編，詳細到陳儀處決後的遺物的處理，鋼筆衣物記錄都有。但國史館從張炎憲就是不信檔案，真相還是每年在找。這種不死心，吳密察蕭歸曹隨。

2002年張炎憲在《228檔案匯編》的序言說：「現在所謂「暴動」、「叛亂分子」、「暴徒」則成為時代的反諷，另一價值觀的詮釋原點。

二二八受難者及其家屬和社會大衆所渴望的追查元凶，發掘歷史真相，也許在這些擋案中無法得到滿意答案，但..事件的元兇與歷史真相早已呼之欲出。只是找不到白紙黑字的原始證據而已。

二二八事件的調查研究......，從八堵、基隆、雲林、嘉義、台北、新竹到中彰投，我與同伴們深入基層民間社會逐一訪查，......多一份了解，才有可能多一份了解台灣人民內心深沉的感受，以及五十多年來潛藏在台灣社會底層的問题。」

吳密察繼承張炎憲的遺志，一直在做這認知戰，今年發起衝鋒點又回到八堵，炸彈就由總統蔡英文引爆，說在基隆當時殺死了2000人。但還沒查到達姆彈。

九合一選舉過後，這個數字可能會酌減一點。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】