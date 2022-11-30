最近有兩位「小屁孩變身大富豪」的科技聞人成為過街老鼠。一位是38歲的Meta董事長暨執行長祖克伯（Mark Zuckerberg），因為經營績效不彰，再度面臨巨大的逼退壓力。另一位是30歲的幣圈巨星FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF），一夕搞垮公司、自身信用破產，還造成全球投資人血本無歸。一個說好的「貢獻這個世界于元宇宙精神」、一個說好的「去中心化以普惠大眾」，如今皆成鏡花水月。

這兩位科技超偶跌落神壇的故事，或許可以給近年汲汲追求新經濟的世人當頭棒喝：一、科技始終來自於人性，創新固然可貴，但保守並非一無是處；二、所謂科技新貴，聰明才智也許高人一等，但道德操守則未必優於凡人；三、規避監理的幣圈投資術，可能自帶風險失控的毀滅因子。

去年第四季，元宇宙（Metaverse）以舊瓶新酒之姿風靡全球，祖克伯索性將臉書（Facebook）改名為Meta，投入大量人力物力，以彰顯「浩瀚無垠」的展業野心。彼時幣圈也氣勢正盛，作為指標的比特幣一度沖天，逼近6.5萬美元，賺得缽滿盆滿的投資者大有人在，力挺新經濟的方舟投資明星經理人伍德就因此博得「女股神」盛名。

祖克伯沒料到的是，飛向元宇宙的技術難度超乎想像，而後來世局受俄烏戰爭、聯準會（Fed）暴力升息的雙重衝擊，庶民百姓為了對抗疫情與通膨已焦頭爛額，遑論有閒情縱身元宇宙。

換言之，祖克伯選錯時機去推展自認為對的事，在主客觀兩不利的情況下，Meta改名一年多來，股價已暴跌逾65％，是同期間那斯達克指數跌幅（逾27％）的2.4倍。反觀同樣也有改名經驗的谷歌母公司Alphabet，股價跌幅（逾33％）雖也超過大盤，但只有Meta一半。

祖克伯與微軟創辦人比爾蓋茲同為哈佛大學輟學生，2004年創辦臉書後，曾經是世人的寵兒，但少年得志的他，近年善變專斷的領導風格也備受爭議，2018年即遭遇第一次逼退危機。當時因為臉書「順川普」有影響美國大選之嫌，又有大量用戶個資遭劍橋分析公司非法收集，不僅大股東質疑祖克伯的經營能力，連紐約市、伊利諾州、羅德島州等多位財務官員也參與提案，要求祖克伯不可一人身兼董事長暨執行長。雖然後來他因為臉書特殊的AB股權設計，以個人持有59.9％投票權，阻擋了逼退案，但從而也凸顯出他在集團內享盡特權的事實。

如今祖克伯坦言對未來太過樂觀，但他除錯的做法，卻不是自我了斷，而是用力裁撤他口中「才華洋溢」的1.1萬名臉書人，好讓Meta成為一家更精簡、更有效率的公司。也難怪有人會嘲笑臉書改名沖喜，越沖越糟，從「魅他」慘變「滅他」（兩者皆為Meta中文諧音），也難怪大股東逼宮之說再度甚囂塵上。

不過，從另一個角度觀察，祖克伯的Meta攻略受挫，對世人未必是壞事，各界剛好可以冷靜思考：「元宇宙真的能創造美麗新世界，抑或只是讓人類更『役於』科技進步主義？」

與Meta大裁員幾乎同時發生的全球第二大加密幣交易所FTX大坑人事件，其實只是最近一年幣圈船撞冰山的又一角，指標貨幣比特幣從逼近6.5萬美元的高峰直墜至目前的1.65萬美元附近，已暴跌75％。種種跡象顯示，FTX之亂就是創辦人SBF公器私用、挖東牆補西牆，包裝在「去中心化與普惠金融」炫目口號下的運作架構，毫無公司治理可言，反而跟傳統的標會、老鼠會沒有兩樣。如今的SBF就像捲款潛逃的倒會會頭，讓百萬投資人損失超過110億美元，也讓「窮人翻身、階級再造」的美夢化為泡影。

從另一個角度觀察，FTX聲請破產引發的幣圈連環爆，對債權人固然殘酷，對世人卻是難得的警示。這些無中生有、創新無價的投資新工具，說穿了，與一般衍生性金融商品無異，投資人不該輕忽風險，主管機關也不應僅以「早就耳提面命」來規避監督職責。新經濟雖遇逆風，但也不會消失，如何記取教訓，除弊興利，主管機構理當發揮更大的撥亂反正作用。