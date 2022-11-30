向來被認為民主聖地的台南市，九合一選舉結果讓綠營人士嚇出一身冷汗，高雄市長陳其邁11月29日受訪時表示，選得不好一定有做得不好的地方，要務實深自檢討。事實上，天下雜誌今年縣市長施政滿意度所有縣市排第一的屏東、六都第一的桃園、被選為減債最優縣市的台南，市政績優卻有的翻船，有的差點被翻盤，顯然除了選戰策略與市政表現外，還有更深的問題。

此次選舉媒體報導重點、數量幾乎都是以北部縣市為主、為多，換言之整個選舉主軸、議題都深受該些輿論影響，選戰打到最後，從偏低的投票率，及開出的選票來看，綠營幾乎只剩固守鐵桿的組織票，中間與泛綠選票幾乎全流失，從組織動員擴散出去的票看來也極其有限。

以台南市長選舉為例，黃偉哲選前得票率約51%，實際得票率卻為48%，比預估稍微低一些，但謝龍介卻大增到43%，跌破民調專家眼鏡。但以國民黨過去在台南的組織，應該沒有這種動員及組織力，除非有人在暗中協助，這點從國民黨議員得票數低於謝龍介可以看得出來。另一方面，民進黨台南市議員席次卻反增3席，總數來到28席，令人好奇是否某些派系出現分裂投票？

民進黨前立委林濁水於臉書發文表示，眾所周知，縣市長選舉受中央政治大氣候變化影響大，而議員席位則和地方耕耘成果息息相關。除了政治氣候，市長選舉應該有一部分是受到派系競爭的影響。

這次台南市長選舉前2個月，民進黨立委陳亭妃偕台南市議長郭信良宣傳府城鞋藝嘉年華活動，選前1個月郭信良卻幫謝龍介站台，選後陳亭妃和郭信良不約而同都召開記者會，記者會的主題也都是選日前的槍擊事件作為議題，緊盯市警局限期破案，企圖讓黃偉哲難看，不禁讓人聯想陳亭妃及郭信良可能暗中與謝龍介聯盟。

選後政治板塊的移動，藍綠都面臨派系競爭議題，在台南市即將開打的是新一屆台南市議長選舉，民進黨議員邱莉莉已表態角逐議長寶座，但議長之爭其實是從選前就已開打，本月初陳亭妃與郭信良共同舉辦挺偉哲造勢活動，對照昨日兩人的槍擊事件記者會，顯然陳亭妃偏向協助運作無黨籍郭信良的議長選舉。

民進黨親陳亭妃這派的議員陳秋萍，對於民進黨團近日開會討論新任議長人選，於29日率先發難，這樣的做法不是促進團結，而是在破壞團結，是目前整個民進黨氛圍不該有的作法。

觀察民進黨團的成員組成，目前台南市議會主要是親前市長賴清德的賴系、親立委陳亭妃的陳派，以及和黃偉哲互動較好的市長派。

有意代表民進黨團角逐議長的邱莉莉，曾是黃偉哲競總的發言人，郭信良與邱莉莉相爭議長，勢必牽動民進黨黨內派系競爭。值得關注的是謝龍介，是否會發動影響力幫忙郭信良保住議長寶座？民進黨這次在議會席次雖有斬獲，但28席仍未過半，要奪下議長位子依然有許多變數，是否因為派系內鬥再度重演跑票？許多民眾已在關注後續發展。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※