九合一選舉結果，國民黨之所以大勝，民進黨之所以大輸，輸贏的理由可以無限多，但情況卻很單純：原民進黨或綠營支持者，並沒有出門投票給民進黨。

國民黨九合一獲勝，是因為國民黨及藍營支持者集中投給看起來更能勝選、更能下架民進黨的候選人。而民進黨及綠營支持者，許多人根本就沒出門投票。

藍營支持者傾巢而出，民進黨只剩鐵桿支持者出來投票，最終導致民進黨大敗，國民黨大勝。不過民進黨議員總席次增加38席，國民黨議員減少28席。

不只民進黨操盤選舉的政治菁英似乎出現誤判，藍營也有部分人錯估選情，關鍵出在事先都假定民進黨或綠營支持者會出門投票，並會把選票投給民進黨。

當民進黨或綠營支持者幾乎都願意出門投票，並投給民進黨，基隆如今可能就變成蔡適應當選，而不是謝國樑；桃園可能就變成鄭運鵬當選，而不是張善政；台北跟新竹在三腳督的情況下，有可能會變成是陳時中和沈慧虹當選。

就藍綠基本盤來說，綠大於藍，民進黨大於國民黨。客觀現實並沒有改變。認同並喜歡國民黨的始終是少數，只是今年再也受不了民進黨，對民進黨過度失望。這種失望的情緒，從藍營的角度是憤怒和不滿，使得選票可以順利集中。

終究，提名陳時中和林智堅，是蔡英文過於貪婪的蠻橫作為。英系受到黨內圍剿，民進黨內部的政治鬥爭，彼此無法合作，始終是九合一大選的關鍵因素。而過度精於政治算計，著迷於權術或政治宣傳，最後都被選民反彈和教訓。

無論如何，九合一選舉已落幕，總統大選正要鳴槍起跑，台灣進入新階段。

在國民黨基本會由朱立倫或侯友宜代表參選總統的態勢下，目前朱立倫受到相當強的社會反彈聲浪，藍營普遍希望侯友宜代表國民黨，希望朱立倫繼續像這次九合一大選當所謂的總教練即可。但朱立倫無論如何都不太可能輕易退讓。

平心而論，朱立倫如今的社會形象確實非常差，朱立倫的名字在九合一選舉的過程，某種程度幾乎就像禁忌詞。許多人為了國民黨能勝選，盡量避而不談也不願意批評朱立倫。但如果說朱立倫的能力比侯友宜差，恐怕也未必是事實。

四大公投時，朱立倫是藍營所謂大咖裡，唯一願意過夜的人。莫名其妙地露宿街頭，可能未必有什麼意義，但朱立倫展現出自己參與的決心和意志。如果朱立倫和侯友宜的身分互換，現在飽受爭議與批評的就會變成侯友宜，而朱立倫反而會變成如今藍營飢不擇食的明日之星。生不逢時，朱立倫當然不是特例。

（作者為民意調查文教基金會秘書長）

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