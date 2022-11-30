九合一大選結束了，看到藍、綠陣營及專家們的分析，這些分析偏重現象而沒有深入到台灣社會變遷的因果關係。其實今天選舉呈現的都是「果」，「因」在民進黨的文化、教育政策。

藍營對今年的勝利完全沒有驕傲的理由，因為藍營執政期間不犯那麼多錯，台灣社會根本不會變成如此畸型。假如台灣是一個正常社會，民進黨政府早就垮台了，我們看：一、總統博士學位居然是假的。二、博士論文可以列為國家機密，封存30年。三、集體舞弊、政策買票。四、製造仇恨、滿嘴謊言，如控制口罩、疫苗，不接受大陸贈送疫苗，反而誣陷大陸阻止台灣進口疫苗。五、破壞兩岸關係，勾結美、日企圖把台灣帶向戰爭。

以上還是犖犖大者，民進黨悍然不顧一切違法、違憲，問題之多，可謂罄竹難書。但是蔡英文第二屆為什麼會拿到817萬票？台灣的根本問題出在老百姓的國族認同、文化認同都出現問題，受教改的影響，年輕人普遍常識不足，沒有獨立判斷的能力。相信民進黨灌輸給他們許多錯誤的觀念，如台灣人不是中國人，中國文化是外來文化等。

民進黨在國民黨配合下，台灣年輕人去中國化教育成功。台灣年輕人把大陸看成敵人，把藍營的同胞看成中共同路人。經過民進黨多年的設計、教唆，年輕人都帶有叛逆、革命情懷，成功的把台灣藍、綠的矛盾變成敵我矛盾。

在這種氛圍之下，許多綠營的錯誤都可以被原諒，民眾也很容易相信民進黨的謊言。道德影響力在台灣社會日漸衰弱。只要政治正確，只要是自己人，什麼都可以容忍，什麼都可以原諒。

今天藍營勝利的原因之一是民進黨執政胡來，離譜得過分了，許多綠營選民選擇不投票。另一原因是地方選舉沒有觸及國族及文化認同的問題，綠營的認同優勢並没充分發揮。所以這次的勝利並不保證2024藍營一定勝利。

台灣真正的問題是民進黨刻意混淆了台灣人的國族認同、文化認同，剝奪了公民知的權利，讓台灣變成一個是非不分、善惡不辨的弱智社會。這是台灣問題的根源，如果藍營不從教育、文化的角度切入，使台灣回歸一個正常社會，繼續讓民進黨胡說八道，台灣遲早會走向滅亡。（作者為歷史研究者）

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