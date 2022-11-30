美國在台協會（AIT）處長孫曉雅昨舉行記者會。提到軍售問題時，孫曉雅說：戰爭是慘絕人寰的悲劇，所有人都應全力盡責避免戰爭；美國對台軍售，就是要讓台灣有所需要的自我防衛能力，「嚇阻」戰爭與衝突發生。

嚇阻的概念，起源於上世紀美蘇陣營冷戰時期。嚇阻要生效，前提是對抗的雙方，勢均力敵，軍事力量差距不能過大。譬如，甲乙雙方都擁有核武，乙方核武數量雖不如甲方，但乙方擁有第二擊的能力，便能產生嚇阻作用，甲方意圖動武時必須慎重考慮乙方回擊可能造成的損害。不過，證諸史實，嚇阻理論只在冷戰之初的短期內有效，長期以來，美國並未能「嚇阻」各國競相擁核，而美國長期軍售世界各國，也未能嚇阻各國之間爆發衝突與戰爭。

兩岸對比，無論是國家經濟、人力、資源等總體國力，還是軍事武裝力量，有若天壤之別。在這種情勢下，除非台灣擁有第二擊的核武裝備，再多的軍售都不可能對共軍產生嚇阻作用。何況，美國軍售台灣的武器裝備，不僅高價，且多為老舊過時、將近淘汰者，哪裡能產生嚇阻力量？相反地，美國軍售越多，越能激發、甚至引爆兩岸的衝突。美國軍售台灣越頻繁，戰爭就越迫近眼前！

引用過時的嚇阻理論，持續軍售台灣，肥了美國芭蕉，瘦了台灣櫻桃，智者所不為。以小事大，非賴武器裝備，還須以智。這道理，美國人不懂，浸淫中華文化多年的台灣人，豈能不知？

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