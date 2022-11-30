去年的四大公投，民進黨傾全黨之力，用政府的資源宣傳，扼殺了公投的過關。其實公投過，是讓民進黨對美國有一個下台階，紓解了民怨；公投沒過，反而讓民怨壓抑至今。就像魯迅說的，「不是在沉默中滅亡，就是在沉默中爆發」。

民進黨的「挺萊豬護高端」三劍客——陳時中、鄭運鵬、蔡適應——這次全部落選，就證明了人民記憶力非常良好。但反過來說，如果當年公投過了，會怎樣？萊豬就不用吃了；核四可以重啟了；核四重啟也不用蓋三接，可以保存藻礁；至於公投綁大選，本就是天經地義。

民進黨受限於美國、受限於「非核家園」的種種承諾，都可以迎刃而解，試問今年國民黨還能打什麼？大概只剩下「陳時中擋疫苗」這件事，民進黨的壓力，會減輕非常多。

公投沒過的報應，展現在這次地方選舉，只能說「善惡到頭終有報」，而對曾為公投付出的每一個人，也是一種告慰。

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