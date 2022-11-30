「抗中保台」牌失效，「辣台妹」也就賣不了乖，九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統雖辭黨主席，但行政院長蘇貞昌僅口頭請辭，又隨即接受慰留。民進黨台北市議員王世堅開出「逼宮第一槍」，要蘇貞昌下台，台灣民意基金會董事長游盈隆也痛批，蔡英文總統應下詔罪己，揪出核心戰犯，否則就等著民進黨在 2024 被徹底殲滅。

這齣戲乃是總統與閣揆「上下交相賊」所呈現的畫面，民進黨一敗塗地，蔡英文難辭其咎，蘇貞昌難道不用負連帶責任，美麗島律師出身辯才無礙，擔任行政院長期間，百分之百完全貫徹蔡英文意志，出台政策徇私尋租並且因人設事、因黨設法，於國會殿堂備詢時總是展現自大傲慢姿態，以尖酸刻薄口吻輕薄在野黨立委，雖然在嘴上佔盡便宜，但看在中間選民雪亮眼裡卻有失高度與氣度。

蔡英文這次把向來衝衝衝的蘇貞昌當作緩衝閥、防火牆，目的只是想穩住蘇系來挺住英系，然樹倒猢猻散、牆倒眾人推，日後恐將淪為代罪羔羊。蔡英文第一時間予以慰留，蘇貞昌立馬同意接受，一點勉為其難的做作都沒有，難怪連黨內同志都咽不下這口氣。王世堅點名蘇貞昌應負主責，逼宮狠酸「真想賴，誰也趕不走」。

都已經七老八十了，又可必戀棧官位，急流勇退，讓給中生代上位，以免落個晚節不保，真想不開，仍不願意退出政壇，請辭行政院長後還可以去補選民進黨主席，甚至再搏一把2024總統大選，也正符合他自己說的「蹲下是為了躍起」，下台是為了上台。

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