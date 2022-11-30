近年來民進黨政府對於釣魚台主權問題的爭取越來越不重視，如忽視近日來中國大陸與日本在釣魚台海域附近的越權動作，也無視兩方海警船大型化及提升武裝的事實，辜負了前人所付出的努力。

1970年11月美國哥倫比亞大學，芝加哥大學及普林斯頓大學的台灣留學生發起了保衛釣魚台的運動，同年同月台大學生王曉波等在《中華雜誌》發表「保衛釣魚台」ㄧ文，掀起台灣保衛釣魚台的風潮。

50多年來，國內外的有識之士由地理、地質、歷史、航海捕魚使用情況、國際法及日本的論據等面向研究分析，在在證明釣魚台是中華民國的領土，不容日本人否認。沙學浚、丘宏達、馬英九、劉源俊，邵漢儀等學者著力甚深。70年代中在哈佛大學法學院攻讀的馬英九甚至以此主題，由國際法的角度，撰寫博士論文《怒海油爭：東海海床劃界及外人投資之法律問題》。

2012年日本東京都知事石原慎太郎宣布把尖閣諸島買下來，實現國有化。石原的決定引起了台灣政府及人民強烈的不滿。 馬政府派出連江艦及花蓮艦前往護漁，並親自前往防空識別區、東京123度的位置遙望釣魚台，宣示主權；另派兩架F -16戰機飛到彭佳嶼上空助陣。行政院及外交部也都發表了強硬的聲明，同時民間在釣魚台附近也出海進行了大規模的保釣宣示。其後台、日雙方經過多次的折衝，終於在2013年4月10日簽署了《台日漁業協議》, 針對雙方重疊專屬經濟海域的漁業作業安排達成共識，讓兩國漁民可以在面積70,000平方公里的海域自由捕魚，魚區擴大4500平方公里，包括2個大魚場。馬英九在過程中強調，不會與中國大陸聯手保釣。

可嘆的是，前總統李登輝在2002年就明確主張釣魚台屬於日本，而且日本長期實質占有有釣魚台，主權屬於日本是國際法的現實。2015年7月他訪問日本的時候表示：「尖閣諸島（即釣魚台列嶼）是日本的，不是台灣的領土」。2016年，他在所著《餘生》一書中白紙黑字寫出「釣魚台列嶼不歸屬台灣」，違反中華民國政府ㄧ貫的主張，即自西元1683年以來，釣魚台列嶼即是台灣屬島，屬於中華民國固有領土的一部分。

日本石垣市議會在2020年6月提案將釣魚台改名為「登野城尖閣」，蔡英文政府以「地區情勢複雜，必須保持冷靜」 為由，未明確表示反對。對此ㄧ涉及主權問題的爭議僅輕描淡寫處之；反倒是立委蔣萬安代表國民黨團提出六大要求，表達對釣魚台改名、立碑ㄧ事的嚴重抗議，為顧主權、護漁權發聲。今年7月底日本跨黨派國會議員團來訪，團長石破茂當著外交部的面指出，釣魚台是日本領土，外交部第一時間默不作聲；蔡英文卻對訪團團表示感謝，對釣魚台主權則未置ㄧ詞。

現在看起來馬前總統英九所主張的「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」仍是目前民進黨政府最好的選擇。（作者為前大陸委員會副主任委員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※