相隔20幾天，美國期中選舉與台灣地方公職選舉不無神似之處，最相像的是川普和蔡英文主導了選戰，他們的名字雖然不在選票上，但選民都把他們當候選人，而且都投下否決票，也就是不信任票，結果讓他倆選得灰頭土臉。同樣神似的是，他們都把仇恨動員做為選戰宣傳主軸，用力分化社會，撕裂政治，而且破壞民主價值，踩踏道德底線，最終都被選民唾棄。

蔡英文是現任元首，川普想重回元首大位，他們為了勝選，恣意製造仇恨，煽動對立，擴大了政治裂痕。川普意圖把共和黨變成準川普黨，蔡英文則把民進黨變成準蔡英文黨，他們積極主導提名，操弄選戰。川普推舉忠誠於他的人參加黨內初選，讓許多極端化者通過業已極端化的黨內初選成為候選人，結果多被選民退貨，「川家軍」輸得難看。蔡英文乾脆沒收初選，寵溺林智堅、陳時中之類的「英派」人士，將他們推上戰場，結果慘敗。

選戰過程中，他們把負面選舉發揮極致，本人及附隨者猛力攻擊對手，揭露或是編造對手的黑資料，其卵翼之下的名嘴、網紅、側翼四面出擊，發動仇恨機器，群狗亂吠，而且都是雙重標準，綠能你不能，結果遭受迴力鏢反噬。一位學者形容這次選舉「有毒的語言像毒箭一樣在我們身邊飛來飛去」，台灣確是這樣，川普同樣大放毒箭，一張口就罵人。由於美國和台灣政治都已嚴重極化，所以仇恨動員是催票利器，但他們用之過猛而遭致反效果，川普激出獨立選民出來投反對票，結果民主黨從原先預測的大輸變成小輸；蔡英文則讓中間選民和淺綠支持者望而生畏，投票給另一方，或是意興闌珊不投票，結果造成民進黨縣市長選票數大跌。

川普號召挺他者站出來，壯大「川家軍」；蔡英文呼籲「台灣隊站出來」，目的都是蔡英文說的「給世界一個正確的訊息」。川普召喚的訊息是2020年總統大選做票，他才是贏家，而且美國民眾企盼他回來領導。蔡英文召喚的訊息是台灣民眾支持反中、親美路線，即使因而趨近戰爭邊緣也在所不惜。川普和蔡英文要的訊息都是從私利出發，川普要討回「公道」，重新上位；蔡英文則是要民進黨保住執政權，「英派」飛黃騰達，自己不要變成跛腳鴨。他們撕裂人民種種言行的力度與後遺症都很可觀。

川普推舉的候選人紛紛敗北，選戰訴求也未獲得廣泛共鳴，成為選舉最大輸家；蔡英文獨攬提名大權，選戰招數全都失靈，也是選舉最大輸家。他們的共同點是複製以往成功的經驗，以為以前行之有效的招數現在還很管用。川普的「讓美國再次偉大」反應冷落，蔡英文的「抗中保台」乏人問津。他們還將自己的名字填到選票上，川普大剌剌地說「投共和黨人一票，就是投川普一票」；蔡英文也喊出「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」。結果多數選民偏偏不投他們一票。

由於川普的言行深深傷害美國民主，所以拜登總統將期中選舉定位為「民主在選票上的一場美國靈魂之爭」；蔡英文領導下的民進黨利用全面執政的便利，破壞台灣民主無所不為，國民黨朱立倫主席因而號召民眾「出來挺善良、挺公理、挺正義，讓台灣民主展現出來」。選舉結果，美國贏回一部分民主，台灣喚回一些民主意識。川普和蔡英文的失敗就是美國民主和台灣民主的勝利。

（作者為資深媒體人）