這次地方性選舉在選情普遍冷的情況下，加上天氣濕涼，使投票率創新低，最終六都與各縣市的平均投票率僅61.22%。其中特別年輕人在無力且無奈情況下投票率未如預期，再加上疫情關係，此這次選舉結果只能說是綠營輸，不能說是藍營贏，2024究竟會產生西瓜效應或是鐘擺效應？尚難定論。

選舉的結果6都、15縣市首長中，國民黨贏得了4都（北北桃中）、9縣市，民進黨則僅剩下2都（南高）、3縣，民眾黨則由高虹安贏下新竹市，這是民眾黨贏得的第一場縣市長選舉，也是主席柯文哲的故鄉及2024柯文哲若要選總統的出發點；而苗栗縣則由無黨籍鍾東錦勝出，金門縣則由無黨籍前縣長陳福海打敗現任楊鎮梧。至於嘉義市長選舉則因無黨籍候選人黃紹聰病逝，延至12月18日舉行。

儘管各個政黨都強力動員，但直轄市長投票率59.86%，縣市長投票64.20%，都比上次減少。總體來說，民進黨在縣市首長只獲得2都、3縣，創下歷史新低，且民進黨勝選縣市之票數領先幅度也大幅縮水；民進黨獲得總票數僅獲得474萬票，是有史以來新低，雖然投票率不高，但仍顯出民進黨的警訊，究竟敗選誰是戰犯？甚麼是敗選主因？值得探討。

從2022選舉經驗來看，地方派系形成的原因與選舉制度、政黨體系、政黨結構及社會環境都有關係。派系是一個具有衝突性的政治團體，它不是法人組織，派系的成員通常是由領袖選擇而來，而其中維持派系之間最主要的連結點是利益。利益是派系維繫最主要的原因。派系的領導人由於有足夠的資源可以做分配，而派系的追隨者，常常也因爲能夠獲取更高的利益而而展現出他們的忠誠。因此，極大化個人利益是派系之間的運作法則，派系之間的鬥爭常常是一種零和賽局理論。一般來說，越基層的選舉，地方派系的影響力就越大，而層級越高的選舉，地方派系相對的影響性就越小。

從 2022年九合一地方選舉結果觀察，都會地區的派系力量已經逐漸消褪，而在傳統農業縣市派系還是有些許的影響力。當派系完全主導個別候選人的選戰佈局後，不同的思維與戰術佈局就無法進入到候選人團隊。選民看不到破釜沉舟一定要贏的決心，而看到坐地分贓，那麼觀感會十分的不好。

民進黨在年輕族群支持度上，一向是無往不利，但是2022年九合一大選踢到鐵板，民進黨推出的候選人未獲年輕人青睞，選情冷、投票率低，18歲公民權入憲的公民複決案未獲過，民進黨機關算盡，2024年的總統大選，恐將少掉50萬年輕選票。

一、綠營敗選原因探討

對於這次選舉的結果，民進黨蔡英文主席辭職，引發後蔡英文時期權力競逐的觀察點，代理主席陳其邁的角色與立場備受外界關注。針對此次選舉的結果，綠營不團結、缺乏選戰主軸、政績與防疫不佳、抗中保台失效、網軍引發反感等都是敗選原因。

民進黨必須虛心檢討，民進黨此次選情與整體政績不佳、從口罩、疫苗到防疫都引發外界詬病、民進黨網軍不受控制，任意出征黨內意見不同者與社會人士，使民進黨失去民主，變成一言堂；民進黨整體選戰沒有一個明確的主軸能夠打動人心；黨中央徵召不顧地方意見、林智堅論文案引發外溢效應；周玉蔻失去理智瘋狂亂咬；得罪郭台銘與慈濟等替台灣採購疫苗的英雄，民進黨內部各懷鬼胎，蔡賴心結浮上檯面；抗中保台無法成為選戰主軸，失效使得抗中無法轉化成選票；青年選票及熱愛穩定和平的選票離民進黨遠去；猛打柯文哲和高虹安，藍營兩女將王鴻薇、徐巧芯皆有所本的質疑；這些都是造成民進黨敗選的原因，選民對蔡英文政府投下不信任票，也對民進黨的「蔡系」投下反對票。

「討厭民進黨」的狂潮再度席捲，給了民進黨無情的當頭棒喝。從這次地方縣市首長的結果來看，候選人因素是非常重要的，也顯現出選民自主性，形象清新且年輕的候選人較為吃香，傳統型政治人物頗為吃虧。

二、藍營2024大選的隱憂

國民黨雖然贏得選舉，但直轄市和縣市長得票率50.03%，總得票數反而少了40餘萬；國民黨政黨支持度方面反而落後。這次選舉對國民黨來說，最怕又是驕兵輕敵，內鬥內行、私心盤算，藍營應避免產生鐘擺效應，繼續以成績爭取選民的認同，改革不能停止。

國民黨囊括13縣市執政權取得勝利，讓支持者對2024年能否重返中央執政，增添不少信心；但未來如何撕掉親中標籤、在對美及對日關係上如何突破，爭取各界支持；並以藍白之間的競合，仍備受考驗。

根據以往前車之鑑，為避免2018年國民黨為了總統人選紛擾不堪，造成內部的不團結，在重返執政是黨內唯一最大目標的前提下，黨內大咖、有意爭取者，都應坐下來好好談，訂出完善的初選制度，選出最合適人選，畢竟支持者絕不想看到黨內互打的戲碼。

三、2024中央選舉，究竟是鐘擺效應還是西瓜效應？

有關選舉的連動性，一般有所謂的鐘擺效應與西瓜效應，這兩個效應並非絕對性一定會有怎樣的結果。鐘擺效應指的是選民心理的常見現象，指當某黨在一次選舉中大勝後，大敗的陣營較易在下一次選舉收復失地，就如鐘擺向左擺後便會向右，循環不息，這主要是出於人民不想一黨持續獨大的表現，鐘擺效應為選民居於補償心態，將選票投給上次選舉失利的候選人。而西瓜效應，或稱依偎效應。指趨炎附勢，基於自身利益，向勢力強大或局勢較有利一方倒戈的情況，貶義即稱為牆頭草、騎牆派。這兩個效應正好呈現不同的情況。

2024總統大選究竟會發生西瓜效應還是鐘擺效應？這便需要觀察與預測選民的選舉行為，2024年總統選舉人選因素是第一重要、政黨因素與政策因素也很重要，特別是中央選舉，包括總統與立委選舉，國家定位與兩岸關係常常扮演極為重要的因素，外部勢力及兩岸情勢自然成為左右選戰的關鍵因素。

對於民進黨來說，2024有利的地方在於執政優勢、政黨較為團結與抗中保台對年輕人及中間選民有吸引力；而國民黨首先要處理內部人事問題、誰最後出線、面對國民黨內各種路線及派系的不同，缺乏利益與資源將他們整合起來，在沒有執政優勢的情況下，兩岸牌也不再享有優勢，在外部勢力及民主陣線刻意支持民進黨的情況下，在中美關係惡化下對國民黨總統大選甚為不利。

至於立委選舉要分開來看，目前台灣採取單一選區兩票制，整體來說，區域立委看候選人本身條件，國民黨不見得會輸，但在政黨票，顯然國民黨的政黨形象有賴提升，因此如果區域選舉國民黨選得不好，可想而知，國民黨在立委選舉不容樂觀，再加上台灣民眾黨和新黨及無黨籍地分票與搶票，總體來說，形勢確實對國民黨較為不利。

因此，2024年藍軍總統大選候選人選，若是高人氣的侯友宜與郭台銘或盧秀燕搭配，或許可以和民進黨的賴清德與鄭文燦有一拚的實力；如果國民黨又是靠內鬥及放話，提出不是最優秀的候選人，那麼2024年誰會勝利？還很難說，故2024無論是中央總統或立委選舉，涉及到兩岸關係與國家認同，民進黨顯然更會操作抗中保台，以挑起民間對於中國的恐懼與敵意。

據媒體報導，敗選後民進黨內各大派系，除了英系、蘇系尚未表態，新系、正國會、湧言會、綠色友誼、新活水系統，都已經西瓜偎大邊靠到賴清德那邊去，美國也對賴清德抱持很大的興趣，務實台獨工作者德賴清德是否會挑起中美和兩岸關係的矛盾，值得後續觀察。

至於究竟是藍白合還是分？必須在2024年前定調；2022地方選舉，藍白高層從未針對是否合作、坐下來談，但若2024藍白仍不談，那綠營就有很大的機會從中得利，這對要重返執政的國民黨，絕對是很不利的狀況。

四、台灣政治瞬息萬變，2024犯錯少即獲勝

總之，勝選什麼都是對的，敗選什麼都是錯的，國民黨勝利但有隱憂；民進黨敗選也有收穫之處，從辯證的角度來看，蔡英文、林智堅、陳時中、蘇貞昌、柯建銘、周玉蔻等都是禍首，而國民黨犯錯較少，才有今日的結果。

2022年在國際關係與兩岸環境的變化下，「抗中保台」已經漸漸失去效用；台灣選民期待的是既能維持兩岸和平，又不至於造成兩岸緊張，即零和對峙局面，台灣不是烏克蘭，必須要有自己的主導性與主體性，親美和陸友日應當 是同時進行，且儘量不要出現矛盾情況。

2024年總統大選，在藍綠白可能三角督的情況下，倘若國、民兩黨總統候選人均能維持一定實力，那麼第三勢力柯文哲想要當選的機會就會變得很低；2024總統大選勢必要藍白合作，才不會讓民進黨漁翁得利，但藍白合作過程中應避免被見縫插針，兩黨之間又應該怎麼談？牽扯到實力與現實利益，因此藍白謀合的挑戰正要開始。

民進黨當局執政負擔是最大的隱憂，政績容易變成攻擊目標。此外民進黨候選人自身的負面新聞與爭議往往也會衝擊選情。民眾黨和國民黨是否仍然能分進合擊，合力縮小民進黨政治版圖有待觀察。

因此，地方選舉裡的候選人因素更為重要。當候選人都是這幾張老面孔，政黨又無法以鮮明的議題設定領導這場選舉，就將失去號召中間與年輕選民投票的機會。2022投票結果顯示，選民喜歡年輕變化，陸戰與空戰同樣重要。而郭台銘始終是總統大選中常被點到名具影響力的商人，他的未來動向也值得觀察。2024究竟是西瓜效應還是鐘擺效應？尚難定論。（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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