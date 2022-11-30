九合一大選結束，嚴格地說，並非國民黨，而是反綠力量贏得了勝利；綠營的失敗是蔡英文的乾綱獨斷提名及戰略戰術錯誤所致。國民黨要哀矜勿喜，別被表面的勝利沖昏了頭，國民黨目前的社會好感度及信任度仍然很低。

接著而來的是2024年的總統大選，依目前情勢來看，賴清德成為候選人的機會極高，民進黨幾乎已經是好整以暇地準備打下一場仗，國民黨目前卻仍沒有可定於一尊的參選人。總統大選涉及與國家定位與前途有關的國安、外交、兩岸議題，民進黨已有清晰的「親美抗中保台」等論述，反觀國民黨，對此重大議題內部仍然眾說紛云、莫衷一是。媒體界甚而認為，國民黨極有可能會重蹈2016與2020年的覆轍，總統候選人之爭的結果造成國民黨內部的不合，影響團結，最終輸掉大選。

論述與團結是致勝的不二法則。記取上兩次大選的痛苦經驗，面對2024年的大選，國民黨必須要以制度來促成團結，以制度來確定論述。

國民黨中央必須確立總統候選人的初選機制，讓有志於參選總統的所有黨員均能參與初選。初選絕對不可沒收，候選人也不可由少數高層自行決定人選。

黨員在總統初選的制度中應有其決定權，黨也須有其不同於其他政黨的理念與論述。初選如果仍採行全民調，等於讓黨員與非黨員的權利完全一樣，剝奪了黨員的參政權，也等於讓非黨員有權決定黨的總統候選人。參選人為爭取非黨員的支持，也會使得自己政黨的理念論述變得模糊，與其他政黨無所區別。

黨提名總統候選人的目的是贏得勝利，因此，也必須考慮到社會整體對黨候選人的接受程度，因此初選的合理方式應是「黨員投票」與「全民調結果」各占一半。國民黨不宜再採行2019年初選的「全民調」。

與地方選舉不同，總統選舉涉及身分認同、國家方向、安全、發展等重大議題，國民黨可以利用初選制度的進行，讓所有參選人在重大政策上各述己見，透過政見發表及反覆的政策辯論，讓初選制度最終決定國民黨在2024年大選的理念論述政策立場。

國民黨不要嫌初選麻煩，更不宜便宜行事，認真地辦好總統候選人初選，腳踏實地地辦好政策辯論說明會，不只可以改善民眾對國民黨的印象，強化黨員對國民黨的向心，確定黨的理念論述政策，還可團結所有藍營力量，爭取中間選民的支持。

2024年的大選，絕對是影響台灣未來的關鍵性的選舉。民進黨在記取今年失敗的教訓後，必然會整軍備戰，團結一致。在我看來，如果讓民進黨贏了，民進黨的理念或路線必然會給台灣帶來災難。國民黨人才濟濟，但若要贏，必須要團結，如果國民黨也缺乏正確前瞻的理念論述政策，即使僥倖贏了，也只是個人或黨的贏，未必保證國家會贏。

國民黨贏得2024大選很重要，但是中華民國能夠贏得未來更重要。團結可以讓國民黨贏，但以好的理念論述政策贏，才能讓國家也贏。團結與理念論述是國民黨贏得選舉，贏回中華民國的不二法門。

好好辦一場公開、公正、公平的總統候選人初選，是國民黨必須要做的一件事，也是勝利的必要路徑。

（作者為孫文學校總校長）