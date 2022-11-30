九二共識30周年台灣水過無痕，但大陸高調舉辦了多場紀念活動，二十大前夕政協主席汪洋出席了相關座談會，二十大後又舉辦多場專題研討會。兩岸政治互信一去不復返，九二共識淪為各說各話，但只要大陸堅持一天，台灣就一天必須面對、處理，除非對決出結果，否則壓力永遠在。

中華民國台灣 只是一個政府

國民黨主張「一中各表的九二共識」，中共雖不接受，但馬政府時代，願意為兩岸和平發展大局而寬容，民進黨執政後拒絕接受九二共識，中共就不再寬容，2019年習近平端出「一中求統的九二共識」，民進黨將其與一國兩制畫上等號，讓國民黨進退失據。2022選舉期間，九二共識幾乎全隱，即使藍營縣市首長，也沒有人提出在九二共識基礎上恢復與大陸交流的政見，紅藍綠三方對九二共識涵義的認知距離更遠。

當此之際，就格外需要回溯與確認，兩岸在1990年代初期達成的政治默契，初衷究竟是什麼？當時儘管高比例台灣民眾認同自己是中國人，但李登輝政府無意啟動兩岸政治談判，更不希望實現統一，國統會、國統綱領的誕生只是為應付黨內統派的壓力，1992年海基會的表述提及統一，但主要目標是爭取「互相承認治權」。

但站在北京的角度，意義就不止於此。固然，兩岸因開放民間交流而衍生諸多緊急人道事件，需公權力協商、聯繫、處理，這肯定是當年北京急於與我方協商的理由之一。不過，促統促談向來是中共對台政策的重點，不排除早在九二共識達成之前，北京的政治目標就是「立下規矩」，確定兩岸同屬一個中國，至少要阻擋我方兩個中國或承認中華民國的意圖。

套用當下對岸重新拾起的「鬥爭」話語，1992年兩岸就政治定位問題達成的求同存異諒解，其實就是一個「鬥爭」與「合作」的過程。當年兩岸均有意建立制度化協商、解決事務性問題，這是「合作」的一面，雙方在一中政治問題上互不相讓，以至於最後不得不以各自表述收場，則是「鬥爭」的一面。回到今天的兩岸關係，當我們重新面對歷經30年的九二共識，必須要思考，兩岸現在為何而「鬥爭」？又要如何「合作」？這才是汲取九二共識歷史經驗、開創台海和平穩定新局的前提。

台灣不是國家 國際社會共識

首先看「鬥爭」。蔡英文政府2016上任之初，曾經嘗試以中華民國憲政體制為兩岸定位解套，大陸外交部長王毅也以「他們自己的憲法說，大陸與台灣是一個國家」為兩岸關係定位，這是紅綠之間政治立場最接近時刻，可惜最終未能形成「新默契」。

演變到今天，蔡政府提出「中華民國台灣是主權獨立國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」兩大論述，北京則透過軍事、外交硬實力壓制台灣戰略與國際空間。拜習會上，美方重申不支持台獨、不支持兩個中國和一中一台，正是陸方「畫設紅線」的「鬥爭成果」。

再來看「合作」。蔡政府任內6年，儘管海協簳漞|、國台辦骨e會協商聯繫機制完全中斷，但兩岸在馬政府8年內簽署的既有協議機制下，雙方公部門的低階互動窗口並未關閉，2009年兩岸基於九二共識所簽訂的ECFA，至今仍維持運作。不過，雙方交流僅限於民間、經貿層面，兩岸官方對話交流所面臨的政治阻礙愈來愈大，大陸對兩岸「政治分歧不能一代代傳下去」的態度，也與台灣主流民意期望「維持現狀」的立場，產生扞格，兩岸政治關係將繼續惡化下去。

無論民進黨喜不喜歡，從台灣的角度：中華民國是主權獨立國家，台灣不是，中華民國台灣是政府，不是國家。從美國角度，不承認中華民國代表中國，但支持中華民國政府在台灣的存在，這是美國長期以來一個中國政策的精髓，也是國際社會的共識。美方支持台灣民主，但不會違背一中政策，立陶宛「挺台」，但新設駐台代表處並無領事功能。民進黨應恍然大悟：九二共識其實是不錯的選項。