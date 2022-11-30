這次九合一選舉民進黨主打「抗中保台」，國民黨與民眾黨號召「下架民進黨」，結果民進黨退守北港溪，國民黨囊括13縣市，民眾黨也搶得新竹市，「抗中保台」失靈。雖不能因而認定民進黨2024年總統大選必敗，兩岸關係將峰迴路轉，但至少可以確定，民進黨自2014年太陽花運動以來，所建構的反中論述與典範轉移開始崩解，兩岸關係將進入新機遇期。

台灣社會是反戰的

九合一是地方選舉，是選民對基層首長與民意代表信任與否的一次投票，理應由在地候選人視當地民意，主打在地議題。蔡英文卻乾綱獨斷，不但沒收黨內民主、壟斷提名權，當新竹、桃園、台北3市選情不利時，竟定調主打「抗中保台」。在蔡英文威權式領導下，早已喪失反威權、爭自由價值觀的民進黨，唯唯諾諾放任蔡英文在錯誤的路上愈走愈遠。到選戰尾期，連蔡英文自己都看出「抗中保台牌」失靈，卻高估自己的魅力、低估選民的智慧，企圖以「恐嚇牌」情緒勒索綠營鐵粉，黨內依然噤若寒蟬、一片肅寂。許多中間選民不能接受，不是棄綠投藍，就是拒絕投票。民進黨敗選的原因很多，「抗中保台」策略錯誤、黨內無人發出警語，應為其中要點。

「抗中保台」失靈，主要是外在環境改變。蔡政府「抗中」6年，美國也從2018年開始「抗中」，疊加效應下，大陸對美國眾議院議長裴洛西訪台做出激烈反應，藉機對台發動大規模軍演，台海兵凶戰危，全世界都替台灣擔心，直到拜習會後，緊張情勢才稍微舒緩。拜登政府堅定支持台灣，但也斷然把台積電最新進晶片產能，包括機具與人才，部分轉移到美國，以確保台灣一旦陷入戰火，先進晶片仍能供應無缺。國人看在眼裡，心中自有判斷，何況國防部為因應可能的戰爭，考慮延長兵役役期，台灣基本是反戰的社會，「抗中的代價」，父母不會無感，年輕人可能上戰場打仗，也不會沒有意見。

另一個因素在經濟。蔡政府執政6年來，經濟表現亮麗，主要是全球對高科技產業，尤其半導體產品需求殷切，其中以大陸為大宗。台灣製造業出口表現良好，服務業卻陷於困境，包括金融服務、商務服務、線上服務等先進服務業與傳統服務業，全都失去進步動能，產值一再萎縮。製造榮、服務枯，高科技一枝獨秀，造成台灣產業發展失衡、貧富差距擴大的嚴重問題。

台灣人還有中華情

台灣人不願意接受中共統治，不代表台灣人「反中」，更不代表台灣人失去「中華情」，民進黨人同樣祭拜祖先、信仰媽祖與天公，許多大老都曾返鄉祭祖，政治人物離開檯面時，也紛紛到大陸做生意賺錢，在在證明「台獨」、「抗中」都是政治策略，而非意識形態，更不是信仰。

蔡政府的反中論述與典範轉移，始自太陽花運動。太陽花以「反服貿」為引爆點，製造社會對「兩岸服務貿易協議」的恐懼感，進而製造社會「恐中」、「反中」氛圍，馬政府的兩岸論述因而潰堤，讓民進黨取得政權。這些年來，大陸加速與韓國、日本及東南亞國家經濟整合，台灣服務業卻受困於2300萬人小市場，失去創新能力與成長動能。民眾飽嘗台海戰爭風險與服務業萎縮苦果，對兩岸關係自然出現新的思考。

民進黨敗選後可能變得更激進，想方設法刺激大陸做出強烈反應，以激發選民抗中情緒，進而贏得2024大選。不過，拜習兩人都希望管理好兩國關係，民進黨如果玩過頭反而會對台灣不利。大陸希望與美國談判台灣問題，美國未必會接受，但民進黨操作反中的空間難免受到壓縮。未來兩年美中關係可望往可控方向發展，民進黨若能在大格局思考下，願意調整反中策略，兩岸關係可能峰迴路轉。

美中台大三角與綠藍紅小三角都應以兩岸和平發展、人民過好日子的慈悲心為念，重新盤整兩岸關係。民進黨建構的反中論述與典範轉移正在解構，台灣心懷「中華情」的所有力量，應積極建構新論述與新典範，帶領台灣走向和平。