民進黨九合一選舉大敗，內部檢討聲四起。可惜行政院長蘇貞昌到現在還不肯走、立委邱議瑩的弟弟邱彰信在私菸案後，近日高升華航飛安主管，且邱大立委對外界質疑，態度極為傲慢，讓外界對民進黨改革的決心大打折扣。

民進黨這次選得很差，甚至創下史上縣市長席次最低紀錄，然而，蘇貞昌並沒有循慣例請辭，更別說內閣總辭，令人側目。儘管蔡英文說，蘇貞昌有「口頭」請辭，但是她決定予以慰留。然而，親綠媒體人卻傳出不同版本，指出其實蔡英文希望蘇貞昌敗選後下台負責，只是蘇貞昌賴著不走。

無論真相究竟是什麼，民進黨經歷如此嚴重的挫敗，但閣揆還在位子上，這就是事實。連民進黨自家人提醒，蘇貞昌自己不走，以後被趕下台可就「晚景淒涼」了，也沒用，蘇貞昌不走就是不走。

輸成這樣，蘇貞昌還能不動如山，可見民進黨自蔡英文以降，根本沒有真心想要洗心革面；在派系和高層各懷鬼胎下，才讓蘇貞昌得以苟延殘喘。

此外，2019年因總統府私菸案被降職的邱彰信，近日傳出即將轉任華航聯合管制處處長。邱彰信違規後還能在這麼短的時間裡升官，已經非常離譜；更荒唐的是，沒有飛安背景和實務經驗的他，居然擔任飛安主管，外界除了批評華航草菅人命，也對綠營權貴的不知收歛感到不可思議。

在這麼敏感的時刻，民進黨不但沒提醒華航應暫緩這項人事安排，邱議瑩面對外界的質疑，還凶惡以對，她是搞不清楚民眾對民進黨有多憤怒嗎？

「恥度」如此之低，民進黨別想說服外界有改革的決心，誰信？