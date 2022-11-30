中共前總書記江澤民於11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。根據新華社報導，他是因為患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效而去世。而在今年稍早中共二十大舉行之時，江澤民就因「健康因素」不克出席，已嗅出他的健康很可能出了問題。

由於他離開決策位置已有一段時間，現在不幸因病去世，在當前兩岸關係不是處於相當融洽氛圍之際，他的逝世固然不會對現今兩岸的互動造成很大影響，但仍有讓後人覺得他對兩岸當前的處境的一些環境形成，有過貢獻。至少江在生前所推動的對台政策，是導致了兩岸關係能在日後往和平發展的方向推進，也值得在這個時刻作個初步性的探討。

雖然在很多台灣民眾的心目中，江澤民是被定位是一位對台灣不曾採有善意的中共領導人。特別是1995與1996年兩度對台海採行導彈演習，的確種下了江在台灣人民有種「好武」的印象。另外，江澤民在位時也曾經數度表示「台灣的問題」不能無限期的拖延下去，這給台北一種深刻的感受，覺得江在這個事件上總是充滿「強硬」的立場。

不過江的過世，也剛好提供我們對他的過去的對台政策，有了一個比較能站在高度審視的機會。如果說，在不完全去挑剔江的對台政策的前提下，我個人還是覺得，1995年1月的「江八點」某些立場的看法，是對現今的兩岸關係的發展，還是鋪陳了一個穩定基礎。

首先，應該是江澤民對「一個中國」的定調，把它界定在「原則」而不是在「意涵」上面。這樣的宣示與1993年「台灣問題與中國的統一」白皮書中對「一個中國」的說法等同「中華人民共和國」，有相當程度差距的修正。正因為「一個中國」只是個原則，不等同「中華人民共和國」，卒使得台北在1998年創造「九二共識」一詞時，能在日後擴充有「各自表述」的空間。如果江澤民在1995年對「一個中國」的說法，仍堅持如1993年是等同「中華人民共和國」的立場，那麼這樣的政策在1995年之後維持不變，就不可能有2008年兩岸因有「九二共識」的基礎得能恢復兩會談判的情景。

其次，是兩岸當局今日之所以均有締結「和平協議」的共識，這主要是源自於「江八點」最早提出「作為第一步，雙方可先就在『一個中國原則下，正式結束兩岸敵對狀態』進行談判，並達或協議」的建議。這項建議並在1997年中共十五大政治報告中再度提及，得以列入中共黨內文件。雖然迄今為止，台北仍認為兩岸政治談判仍未成熟，所以「和平協議」的簽署尚未能搬上抬面。可是當台海的和平發展仍是兩岸人民所寄，江澤民在16年前的構思，加上當時他特別提到「中國人不打中國人」，如今回憶起來，仍覺得值得肯定。

最後，是江澤民首先提出「兩岸領導人會晤」的看法，他說「我們歡迎台灣當局的領導人以適當身分前來訪問」這段話，後來演變成2005年國民黨主席連戰與親民黨主席宋楚瑜與胡錦濤先後在北京會晤的事實，更不要說後來在2015年11月7日能產生有兩岸實際領導人馬英九與習近平，在新加坡舉行了有實質會晤的「習馬會」。

雖然，當時江提出這種看法時，台灣多數人把它歸類到統戰論調，但換成現在角度來評論，還是發現江是有他「遠瞻」的眼光。

（作者為澳門理工大學名譽教授）