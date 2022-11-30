美國在台協會（AIT）處長孫曉雅29日舉行記者會。恰逢台灣九合一大選剛剛落幕，外界都很好奇美方對台灣此次選舉結果的看法。對此，孫曉雅除了恭喜台灣民眾和當選者透過民主投票完成此次選舉，並表示這是充分展現選民意志、自由公平的選舉，期待與新任的縣市首長在選後展開合作之外，也重申美國不會因為這次選舉結果，改變對台軍售、協助台灣發展國防自衛能力的立場。

另外由於選前國民黨曾主打「票投國民黨，兩岸無戰場」的訴求，卻遭民進黨指責是放棄國防、對中輸誠。對此，孫曉雅則表示，避免戰爭是所有決策者的共同責任，所有人都應該全力避免像烏俄戰爭這樣的憾事發生。

台海兩岸的局勢，是近期全球關注的一大焦點。一場烏俄戰爭也已經消耗不少美國的注意力和軍備，孫曉雅的這一番話乍聽之下好像是肯定國民黨在本次大選表現出來的對中立場，但實際上她只是再次強調了美國對於台海兩岸應該繼續維持現狀的基本看法，並不涉及美國對國民黨和民進黨的看法，也不涉及美國對中國的立場是否有所改變。

就如同記者會上，孫曉雅點出此次地方選舉的焦點在於地方性的政策議題，言下之意就是美方不認為這次的選舉結果涉及中央國防外交的層級，美方也不會因為這次選舉結果就改變台海政策。

這次選舉結果，只能說是民進黨的大敗，但不能反過來說是國民黨的大勝。因為就像孫曉雅說的，這是地方性的選舉，重點在地方議題和地方候選人的在地支持。個別候選人的勝利不能被視為政黨的勝利，國民黨還是有很多包袱和在美國眼中的形象問題，不會因為這次的選舉就徹底改變。而美方目前對於台海兩岸的最大原則，就只是「不要爆發戰爭」。

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