今年2月，俄烏突如其來爆發戰爭迄今未熄，衝擊全球糧食及能源供應所延伸的通膨危機，加上新冠肺炎變種病毒持續蔓延，讓各國經濟正迎接最嚴酷的寒流。在這些不利因素影響下，最近國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）等國際經濟機構無不大幅下修美國、中國大陸、歐盟及日本等國家今明兩年經濟成長。

台灣經濟難以倖免，遭到此波寒流衝擊，不但出口金額受挫，而且外銷訂單呈現前所未有衰退，使得中研院、中經院等國內經濟機構更是先後調降今年成長預測，甚至對未來的展望頗為悲觀。尤其近年以來台灣經濟依賴於被稱譽為「護國神山」的半導體產業榮景，在各國採取補貼本土廠商政策競爭下，勢必對台灣半導體產業之優勢造成威脅。

誠如彭博最新研究報告指出，在全球晶片供應短缺時，台灣經濟對微小電子元件的依賴反而不斷加深，導致經濟成長日益與電子零組配件產業的景氣，呈現密切連結，已逐漸顯示初期的「荷蘭病（Dutch Disease）」現象，使得台灣經濟未來是否可能產生荷蘭病風險，已成為最近社會各界討論之焦點。

儘管稍早之前，中央銀行以台灣傳統產業與科技產業出口年增率，與全球市場進口年增率之動向同步，而且傳統產業附加價值率不斷上升，並未造成競爭力下滑；近年台灣傳統產業較科技產業之薪資漲幅為低，反映其勞動需求減少，與荷蘭薪資上漲之病症不同；台灣各項產業出口表現，受全球需求變化影響，並非受到匯率走勢影響等數據為理由，說明台灣經濟與1960年代荷蘭經濟之狀況完全不同，並未呈現荷蘭病現象。

其實，許多學者專家曾經指出，台灣經濟過度傾斜依賴於「單一」或少數項目的產業結構型態，極易因全球環境急劇變化而陷入荷蘭病危機，建議借鏡新加坡、南韓，或是以色列、德國等國家發展模式，作為經濟轉型典範。然而，新加坡採取量身打造「圖利」特定產業模式，南韓以「跨業財團」為經濟主軸，以色列培育「高階中小企業創新」吸引頂尖科技公司設置研發中心模式，德國以「完善技職體系」構築堅強製造為經濟主軸，恐將難以讓台灣產業在喜歡追求短期利益的氛圍下複製成功。

雖先進國家典範並不完全適用台灣，但我們已經來到歷史交叉路口，面對未來經濟展望持續低迷、實質薪資所得陷入停滯，許多被引以為傲的產業不斷遭到新興國家迎頭趕上，經濟前途呈現茫然之下，台灣需要一個幅員規模接近、產業結構類似國家作為經濟轉型典範。在此同時，與其擔憂經濟可能陷入荷蘭病，不如借鏡荷蘭於面對經濟病症時，如何利用位置於歐陸前緣的優勢條件，從事製造兼具服務、農牧加入科技元素高值升級，配合歐陸第一大的鹿特丹港口及第四大之阿姆斯特丹機場利基，讓經濟擺脫荷蘭病成功轉型之發展經驗。

事實上，荷蘭製造業僅佔其GDP的2成，卻又以環境永續、城市治理為前提，同時以追求技術升級、設計創新為目標，開拓更具有競爭利基的產業，例如培育飛利浦（Philips）電子、艾司摩爾（ASML Holding N.V.）半導體設備、聯合利華（Unilever）消費品、安科智諾貝爾（Akzo Nobel）化學等全球著名跨國企業。比較台灣，雖已培育全球領先地位的晶片製造相關產業，卻同時因資源獨佔而犧牲其他產業資源合理配置。

至於在農牧業方面，雖荷蘭幅員狹小，但透過資本及技術密集打造花卉、酪農產品輸出，成為全球第二農業出口大國。反觀台灣，除了已享譽國際的蘭花，包括品質極優秀的水果、稻米、蔬菜等更是非常可觀，如果能夠加入科技元素，沒有理由不能成為促進經濟成長支柱之一，而是長期以來在農牧發展政策上缺乏前瞻思維，導致淪為需透過補貼始能生存地步。

由於台灣屬於小型開放經濟體系，國內市場難以達到經濟規模，而荷蘭的產業發展背景類似，又能利用位於歐陸前緣的優勢條件，積極發展物流、運籌、石化、電子、綠能、農業輸出聞名世界。在全球中是適合台灣學習的典範，因此荷蘭可以，台灣沒有理由不行！尤其我們長期累積建立許多頗具有國際競爭條件的產業，加上位置於亞洲大陸前緣的樞紐，只要我們有決心推動，未來一定可以讓各類產業平衡發展。