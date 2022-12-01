據傳，國民黨北市黨部曾對王鴻薇、王浩、鄭麗文與教授楊永明啟動徵詢民調。民調昨出爐，王鴻薇第一、鄭麗文第二。但王鴻薇剛剛高票當選市議員，有不能選也不便選之苦，鄭麗文已是不分區立委，何須再淌混水?一時之間，國民黨陷入無人可推的困局。

啟動徵詢民調來決定人選，可說是中了「民調萬能」的「毒」！

試問，有多少民眾了解北市第三選區（中山、北松山）的選情？又有多少民眾知曉國民黨籍擬參選人的實力？問卷列出的人選，就是最佳人選嗎？沒有遺珠之憾嗎？問卷上的名單是誰決定的？有全國知名度的人，一定就是最佳人選嗎？那羅智強的知名度還遠遠超過吳怡農，為何不納入考量？是因為戶籍的問題嗎？還是有其他考量？

蔣萬安參選市長早已定案，國民黨中央及台北市黨部若是對蔣萬安勝選有信心，不是應該早早做好立委補選的準備嗎？不是早該儲備戰將，以備今日所需嗎？怎麼會落到「點將台上無將可點」的窘境？

趁著九合一勝選氣勢，何不考慮徵召形象好又有戰力的羅智強？何況朱立倫強勢徵召張善政參選桃園，硬是擠掉已辭市議員的羅智強，黨中央沒有半句說詞。羅智強若能出征，輔以高金素梅參贊助講，勝算大矣！設若羅智強來不及遷戶籍，何妨考慮廣發英雄帖？迅速海選天下反民進黨的有志之士。此外，另一捷徑則是向民眾黨借東風，合藍白與無黨人士之力，扳倒蔡英文的愛將，並為來日大選的合縱連橫練兵。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※