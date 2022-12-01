屏東縣選委會說，選務人員唱票沒有亮票，「有瑕疵但無不法」，中選會主委李進勇說「不影響結果」，真的是神奇了，沒有經過重新驗票，李進勇如何能說「不影響結果」？

假設選務人員唱票不亮票，把「蘇清泉的票」唱成「周春米的票」，這能說沒有不法，不影響結果嗎？那投票有什麼意義，選務人員愛唱誰的票，就唱誰的票，當選人就由選委會，或者說由民進黨來決定，不就好了？

屏東縣選委會如果心裡沒有鬼，應該是要展現「歡迎驗票」的態度，既然過程有瑕疵，那重新驗票也無不可，讓大家心服口服，對周春米來說也是好事。但現在屏東縣選委會、李進勇跟民進黨，只能以「作賊心虛」來形容，生怕重新驗票，那外界就不得不質疑，民進黨到底在怕什麼？

李進勇說蘇清泉「沒有證據就要提告，哪有人這樣的」，請問當年中壢事件有證據嗎；選務人員不公開唱票，又那來的證據？民進黨真的是學壞了，居然學到當年國民黨唱票不公開，撿角。

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