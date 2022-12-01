有關蔡英文的「論文門」案，今日開庭，被告律師提出了所謂的「論文原本」，以證明蔡英文當初的確是寫了論文，呈交於學校，並以此論文通過了考試，取得了正式的博士學位。

我本以為這應該是最能還蔡英文清白的證物了。殊不料所提出的「原本」，竟然還是2019年在總統府公開「示眾」的初稿――一頁一頁散裝、未有裝楨、未有連貫頁碼，甚且上面還充滿了立可白塗改文句，以及超過400個錯字的「初稿」。

猶記我當年撰寫論文，「初稿」還是用手寫的，完成了幾百張600字的稿紙，也必須先去影印、裝訂，才敢送交給系所。通過口考後，回來還必須將口試委員指出的錯誤之處，加以改定、修正，然後才請人打字、印冊。「初稿」交出，雖是頗有自信能通過，但還是戰戰兢兢，深恐有個「萬一」。

事實上，「初稿」只能證明蔡英文「曾經」寫過論文而已，因為就一般的博士（甚至碩士）學位取得的程序，必然有以下幾個階段：（1）初稿完成；（2）編妥目次、頁碼、裝訂成冊；（3）提交系所備審；（4）尋找口試委員；（5）安排口考日期；（6）口試；（7）審查通過與否，並提供修改意見；（8）取回修訂；（9）重新裝楨，從封面、內頁、目次、頁碼等皆須齊備；（10）送交系所；（11）取得博士學位。這11個程序，都是必須完足的。

蔡英文的律師所提出的「初稿」，甚至連第2個程序都沒走完，世上豈有任何一個學生送交論文時是以散頁提交的？即使真敢如此提交，但口試時是否能通過，也沒人敢保證。豈能以區區的「初稿」就證明其必然取得了博士學位？

我在1989年取得博士學位，當時的論文《明末清初經世文論研究》，由於經濟窘困，不敢多印，連同校方所規定的七本，總共只印了30本，一方面以因應申請教職所需，一方面也用以分贈師長。但我交遊素來不廣，也深畏「投卷」之譏，這30本也算是綽綽有餘了。其後，文津出版社同意出版，多增了主標題，以《經世思想與文學經世――明末清初經世文論研究》，並申請了當年新聞局「重要學術論文」的獎助出版，文津的邱鎮京先生贈我30本，30年來，好不容易才將庫存清完，留一本精裝、一本平裝作紀念。

不敢多印、多買，主要關鍵還是在經濟問題，等我經濟稍微寬裕些後，2005年遠流出版的《台灣武俠小說發展史》，我就一口氣自購了100本，不到一個月，就贈送得七七八八了。

蔡英文曾自誇她的論文經由口考委員認證，是足以取得2個博士學位的，所以破例給了她1.5個學位。有如此表現傑出，前無例、後無續的優秀論文，如果是我，在經濟許可的情況下，肯定非得印個3、5百本來「驕其鄉人」不可。可惜的是，我拿的不過是個村裡村氣的「土博士」，書也未有如此高的評價，只能一切從簡了。

蔡英文所取得的可是英國著名的LSE的「洋博士」，在那個年代，「海歸」回來的洋博士，可真不是我們的「土博士」所能比擬的；蔡英文出身於富豪之家，家大業大，論文又是如此的優秀，而我不怎麼起眼的論文、書籍，都還能輕易取得，但蔡英文至今卻連一本「正式」的論文都拿不出來，這真是讓我大惑難解的事。

蔡英文究竟是「真博士」還是「假博士」，我心底自有定見，不必多說。但如果依照蔡英文律師所提出來的「初稿」，就意欲「證明」她有論文，並以此取得博士學位，請恕我還不至於如此昏蠢愚昧，是絕對難以認同的。

（作者為退休大學教授）

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