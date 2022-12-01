長達3年的疫情，已經成為巨大的壓力，全世界都是。中國承受了第一擊，不但要在毫無準備下面對全新的病毒，是致死率最高的病毒，還要接受美國為首的，無休無止的污名化。但越來越多證據顯示，新冠是實驗室製造，人工合成，甚至是美國實驗室外洩。

俄國又發現，美國可能已經製造了致死率高達80%的冠狀病毒。生化戰不是未來，而是現在。

之後的清零政策，阻斷病毒，成功護衛了整個中國，挽救了幾百萬條人命。但各國先後開啟躺平模式，所以，中國的成功抗疫，面臨更加嚴峻的挑戰。

中國需要與世界往來，又有各種很難堅壁清野的陸地邊界。入境管制原本是14+7，之後一路縮短，到今天是5+3。這樣的縮短，當然是因應病毒狀況，可是，一方面入境管制只要5+3，某些地方卻大面積的封控百來天。一個大城市的長期封控，當然是不得已。可是，居民的經濟、生活與心理壓力，恐怕已經超過可以忍受的極限。這時候，要滲透的力量，來了。

Omicron特性，是死亡率極低，但是擴散性極強，絕大多數人是無症狀，或是類似感冒。可是傳染性比流感強，所以，死亡人數，就比流感多。

美國現在每天死亡是1千多人，台灣從今年4月開始的疫情到現在，新冠死亡已經累計1萬5千人。到現在每天，每天仍然有幾十人死亡。每天，每天不間斷。這樣的死亡，大陸能否承受？

大陸人口是台灣的60倍，而且醫療條件不差。台灣現在採用的是極寬鬆的管制方式。如果大陸要放寬到類似台灣或美國，那麼，每天2000到4000以上的死亡人數，是幾乎很難避免的。一旦放寬管制，不但要做好配套措施，更要對醫療擠兌，跟死亡人數，做好心理準備。一旦放開，每天幾千人的死亡，人們真的可以坦然接受？會不會到時候，更難以接受？

防疫本來就是管制，管制本來就違反人性，再加上疫情已經3年，長期的壓力，挑戰人類承受的極限。即使知道封控是不得不的保護措施，但生活跟工作受到的影響，卻是實實在在的痛苦。這樣的長期壓抑，在各國都是不可承受之重，即使知道防疫是為了保護人民，但抗拒跟抱怨，才是人性；行政，除了依法，也必須面對人性的挑戰。

中央嚴令不能層層加碼，但各地卻時不時發生層層加碼，或是執行防疫扭曲的狀況。這是因為，嚴防疫情的壓力，可能大於違反層層加碼的壓力，再加上為了防疫，必須在正常的公務體系，臨時增加人手。防疫體系是臨時的，可是卻要執行防疫的各種嚴格手段，這種應急體系，製造了太多可能發生衝突的衝突點，而且是不可能持久的。可是，疫情什麼時候會結束啊？

病毒的擴散性跟死亡率，到什麼轉折點，才是大陸認為可以承受的？也就是，什麼狀況下，病毒造成的損害，可以降到「類流感」的狀況，那時才可能是生活回歸正常的時候。

新疆大火造成10人罹難，在疫情之下，變成一個宣洩情緒的破口，各種匪夷所思的謠言，製造了許多的憤恨。這其中有長達百天的封控，也有信息的不透明，更有不實謠言。但媒體沒有提供快速又正確的信息，也沒有足夠的公開討論。

這樣，又幫助了謠言擴散與憤怒。

河南富士康疫情事件，加上河南凌晨運送幾百位可能密接者到江蘇徐州事件，都呈現了信息不透明，沒有可以公開討論的機會。這樣的應對方式，製造了民怨，也為心懷惡意者，提供了遼闊的操弄空間。Omicron是難纏的對手，但人心，才是我們要面對的。

第一時間掌握事實，誠實公布，才是面對謠言，面對惡意最好的方式。誠實是最好的政策，即使是有點難堪，還是要勇敢揭露自己的不足，要讓事實跑得比謠言快，才有辦法讓謠言跟惡意退散。

現在大陸面對Omicron，還是不脫核酸、封控跟疫苗。問題是全世界所有的疫苗，都證明無法百分之百預防病毒，而財政、人民生活跟經濟，都為核酸跟封控付出巨大的代價，因應Omicron肆虐，除了核酸、疫苗跟封控以外，必須開創另外的應對方法。

中醫跟中藥在預防跟治療新冠的確實功效宏大，卻還是被邊緣化，這當然牽涉了醫藥產業，數萬億的市場競爭。但不管是有效性跟經濟性，其實已經有足夠多的研究報告，證實了中醫中藥，是應對Omicron最好的防護網。

如果中醫中藥，確實可以大幅降低死亡率跟傳播率。那麼，就可能可以借助中醫中藥，達到把Omicron「流感化」的目標。是否可以選擇一個封閉性的地點，以中醫中藥的手段預防，一方面放寬封控。

萬一陽了，用中醫中藥治療，看是不是可以大幅降低死亡跟重症，並且阻止「長新冠」的後遺症。如果實驗成功，或許就可以在萬全準備之下，放開。我願意立刻報名，參與這樣的中醫實驗。

（作者為作家）

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