地方公職九合一選舉對台灣未來政局發展影響重大。民進黨慘敗，聲威快速下降；在陰暗中沉潛8年的國民黨，則看見曙光乍現。

民進黨全面執政近7年，行政、立法乃至司法、監察大權、獨立機關一把抓，外無強大的制衡力量，內無自制的約束能力，以為獲得民眾的空白授權，因而恣意妄為，根本不把民主價值與民意反應放在眼裡。由於長時期濫用權力，踐踏道德底線，結果遭人民賞一記耳光；選舉證明台灣民眾對於民主與德行已經產生群體免疫，可以抵抗濫權惡政的病毒侵害。這是台灣民主的韌性表現，也是國民黨重回執政希望之所繫。

民進黨執政嚴重流失民心，誠信全然破產，致使這次選舉所提出的訴求完全無法打動人心，所有過去虎虎生風的招數都已失靈，其中最徒勞無功的是大打「抗中保台牌」，但招數已老，民眾漠然無感，完全激不起仇中、愛民（進黨）、恨國（民黨）的激情。相形之下，國民黨逐漸被許多民眾認為穩健的兩岸政策有助於維繫台灣的安全。

投票前夕，蔡英文主席心焦氣燥，引用希臘哲學家柏拉圖的話說，「不關心政治，就等著被糟糕的人統治」。聽在多數民眾耳中，反而確認台灣正在被糟糕的人統治。這個盲動冒進的政黨將反中、抗中、親美、保台符咒燒得很旺，結果卻將台灣推向兵凶戰危邊緣，選民普遍確信不能再讓這個政黨中央、地方權力一把抓，讓台灣承受越來越大的安全威脅。

民進黨胡亂執政，許多選民感到戰爭的風險迫近了，內部則是權力失衡、官商勾結、黑道纏身，中間選民從而興起換黨執政或是加強制衡功能的心念頭。但是，民進黨對民意的轉向懵然無知，以為其支持基礎仍雄厚，抗中保台路線深入人心，所以仍循著路徑依賴行事與選舉。國民黨這回提名妥適，於焉獲得勝利。這次勝選之後，國民黨從谷底翻身，但能否時來運轉，否極泰來，仍有變數，尚待齊心努力。

國民黨當今最緊要的是提振黨的社會形象，並爭取年輕選民的支持，重中之重是推舉一個負眾望又有戰鬥力的候選人。國民黨目前尚缺一位足可壓倒民進黨總統選舉民調領頭羊賴清德的選將。

依據各項民調，最被看好的是新北市長侯友宜，他以45萬票差距高票連任，證實他聲譽崇隆，民意基礎雄厚，但若離職參選必然引起非議，勢必被民進黨攻擊背棄市民、違背承諾。他如果被國民黨徵召提名參選，所受非議與阻力可以減少，但以其警察出身的背景，加上地方行政的經驗，歷練範圍相形狹窄而且層級較低，格局與視野無法予人充分信心。

黨主席朱立倫這次選舉從提名到操盤幾近完美，居功厥偉，從而聲望大為提升，但民意支持度仍待提升。另一位是媒體明星趙少康，他知名度高，戰鬥力強，但出生背景、職涯經歷和思維、語言風格所帶來的局限性，則不易在短期內克服。

國民黨如何將已展露的曙光變亮變強，而不會曇花一現，關鍵在於相關當事人確實能以大局為重，縮小自我意識，以成全黨的大我命脈。如果不能經由內部協調推舉候選人，而進入競爭甚至鬥爭的過程，則國民黨勢必內傷嚴重，最後推出一個滿身傷痕的候選人上場。

未來的總統競選的鬥場上，不僅有資歷與形象都合格的賴清德或民進黨其他強將，也可能出現柯文哲或是郭台銘之類的強手，他們兩人還可能聯手出擊。

朱立倫出任黨主席時已經說了，要推舉最有勝算的人參選總統，這是無庸置疑的，問題在於如何認定誰最有勝算？用什麼程序認定？下回總統大選，極可能是台海和平的最後一次機會，也可能是國民黨重回執政的最後一次機會，如果不把握好、不處理好，則台灣和國民黨的命運都將陷入危殆！

（作者為資深媒體人）

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