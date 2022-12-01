美國與中國大陸雖然競爭激烈，但最近的「拜習會」恢復了雙方關係（包括針對台海現狀）的「護欄」，而且仍有符合雙方利益並可合作的重大國際議題。

美國在台協會（AIT）台北處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）11月29日的記者會因此強調「避戰」的重要，她還說「拜習會」昭示美陸關係有所緩和，雙方其他層級的國安相關官員也將恢復溝通對話，包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與中共國防部長魏鳳和在11月22日於柬埔寨會晤，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初將出訪北京，無論文、武管道，「避戰」是各方決策者共同的責任。

正巧在同日，位於台北的對外關係協會舉辦「備戰？避戰？台灣的選擇」座談會，由該會即將卸任的會長、前陸委會主委夏立言主持，「避戰」二字也在標題中。

對中華民國而言，「備戰」也是為了「避戰」。蔣中正總統整軍經武有時是為了反攻大陸，同時帶有嚇阻解放軍的用意，而從嚴家淦、蔣經國前總統時代起，強化國防的主要目的就是為了嚇阻。

從李登輝前總統開始，台海兩岸的工商經貿以及人民交流既是應然也是必然，此時，在某種程度上，透過經貿、投資、人民往來所形成的兩岸社會的連結，提升雙方相互了解，也變成台灣「避戰」的一種嘗試。

到了馬英九前總統時期，除了「備戰」和兩岸社會的連結外，展現在兩會（海基會、海協會）所促進的兩岸關係制度化，以及兩岸一軌（官方）、一軌半（官員以民間組織身分參加）與二軌（非官方）的多層次溝通對話，對於兩岸避戰同樣功不可沒。

可惜最近幾年，在民進黨執政與宣傳之下，台灣「避戰」的主要方式往往只剩「備戰」。有些人誤解了以為只有民進黨執政才「備戰」，現在的國民黨都屈膝求和，甚至還有些人刻意將投降主義的大帽子加在藍營的「避戰」、「謀和」主張之上。

有趣的是，某些與藍營「避戰」、「謀和」相似的主張是美方官員或重要智庫專家提出來的，批評藍營的人便常故意無視，不予指責。例如本年5月，布林肯針對中國政策的演說便提到，美國會負責任地管理對陸關係，以避免意想不到的衝突，而且會優先與中共當局進行危機溝通與預防措施，在激烈的競爭時也要維持嚴肅、專注的外交。這不就是「避戰」、「謀和」嗎？布林肯被前述那些人批評了嗎？顯然沒有。

有人仍會說，國民黨的「避戰」、「謀和」是玩假的，根本是在中共的「一中原則」之下談和。事實上，國民黨李、馬執政時依憲法維持主體性，其「一中」始終是中華民國，不僅持續維持自衛力量，還可與中共當局談判協商，這才是真的在堅持中華民國主權、避免兩岸兵戎相見。

（作者為國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授）

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