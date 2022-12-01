民進黨九合一選舉慘敗後，黨內高喊檢討、抓戰犯的呼聲此起彼落，但究竟該檢討些什麼，黨內至今未曾有共識，真正有權位的人也不敢講出心裡的話，檢討彷彿成了空談、口號。高雄市長陳其邁臨危受命代理黨主席，他一開口就是「謙卑面對民意」；「謙卑」2字，聽來不覺得耳熟到作噁嗎？過去連講3次都沒用，現在講還有人信嗎？

更荒謬可悲的是，要痛自檢討喊了半天，真正最該被檢討的兩個領導人卻都不敢檢討，蘇貞昌甚至連閣揆都不肯辭，他都沒事，抓一些中小咖的「戰犯」來墊背，這算哪門子的檢討。而有一個大咖絕非戰犯，至今未曾吭聲，角色微妙至極，面對黨的慘敗不僅能全身而退，而且後勢看漲，此人就是副總統賴清德。

雖然過去遭到蔡英文的打壓，但因勢利導之下，賴清德如今已成了2024綠營內競選總統的最強希望；其他人對黨弊、蔡蘇2人或許不敢講什麼，但以賴的分量實力，不講則已，一開口絕對震撼力十足。而今時機仍未成熟，他當然要蓄勢待發，一擊中的。

上屆總統大選前，賴清德被認為以「突襲」方式與蔡英文競逐黨內總統初選，開始時聲勢驚人，但後來卻被「英系」發動網軍圍剿而敗下陣來，前事不忘，後事之師，賴此回機會雖更勝上屆，卻必定更加謹慎選擇出擊時機。

賴清德顯然是個慎謀的政治人物，絕不會只是被動坐等機會降臨。明年1月民進黨黨主席補選，他應該就會順勢掌握黨機器，在後蔡的1年內，他會不會與蔡英文切割？何時出手又如何出手？既是懸念，也是定數。