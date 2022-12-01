民進黨在縣市長選舉大敗，是因為民眾對民進黨政府失望；而敗選後內閣不動如山，則令民眾絕望。這麼慘重的挫敗，都沒有一棒打醒民進黨高層，行政院長蘇貞昌率諸多不適任的閣員繼續囂張，這是對民意的輕蔑與踐踏。內閣不換，民怨絕無可能止息。

平息民怨 全面調整人事

2018年九合一選舉民進黨大敗，當時的行政院長賴清德立即請辭，1個多月後總預算通過便下台走人。現在民進黨敗得更慘，蔡英文卻第一時間發表了不痛不癢的感言，蘇貞昌請辭獲慰留後，黨內高層盤算著如何重作政治布局，民進黨各派系盯著內閣和未來總統大位多方謀畫，這像是一個體認到施政失當而深切反省的政黨嗎？民進黨的臉是犀牛皮，怎麼打都打不醒嗎？

以這種態度，蔡總統恐怕馬上要面臨跛腳的風險，因為天怒人怨的內閣還會繼續惹事，政府的施政將遭遇人民更強烈的反彈。蔡英文如果耳朵再硬下去，不要說內閣施政將寸步難行，選民也會在2024總統大選給予民進黨更嚴厲的懲罰，屆時賣再多的「芒果乾」也不會有人買帳。蔡總統必須深刻體認到，民進黨已經走到了民意的對立面，必須立即認錯改正，把路線調整回來，才可能拉回民心。蔡總統不能再組敗選聯盟，讓敗戰之將華麗轉身出任高官，否則整個執政團隊猶如陳舊腐爛的醬缸，國家還有希望嗎？

蔡總統必須改變民主獨裁的作風，放下政黨惡鬥，全面調整政府人事及政策方向。那個嗆立委「在那叫什麼」的蘇貞昌非走人不可，蔡總統應重組跨黨內閣，啟用黨外人士來擔任閣揆。陳水扁初任總統時為了化解藍綠緊張，曾請出唐飛擔任行政院長，唐飛也戮力從公，蔡總統可以在用人上採取更創新的思維，跳出派系分贓與權力算計，著眼於國家發展，傾聽人民心聲，延攬有德望、有能力的非民進黨人士擔任閣揆，想必能讓民眾感受到民進黨深刻反省的誠意。

蔡總統一面倒的親美抗中路線，已完全把台灣捆綁在美國的抗中前線上。但蔡政府狂打「抗中保台」的結果，是台海緊張風雨欲來，原本討好年輕人將兵役縮短為4個月，明年卻在美國壓力下要再延為1年；「護國神山」台積電被迫赴美，蔡政府也無力保護。總結起來，民進黨政府有抗中沒保台，實在有愧「愛台灣」這個招牌。未來蔡政府須採取新的國家路線，在外交、國安及兩岸政策上轉向，以為全民發展謀福利的視野，積極尋求與對岸溝通對話，緩解雙方分岐促進和解。

回應民意 徹底革新政局

「斷交部長」吳釗燮、包庇抄襲論文且出訪「全都露」的國安局長陳明通，都應該去職。農委會主委陳吉仲滿嘴仇中的政治語言，卻拿不出辦法來保護農漁民，也應該換人了。在全球暖化日趨嚴峻下，潔淨能源才是正道，非核政策早已過時，民進黨政府不能再抱著反核神主牌，無視能源不足及全球暖化問題，經濟部長如果還不知因應潮流，也可以換更有國際觀的人來做。

這次民進黨遭到選民大反撲，還有一個重要原因，就是民眾對媒體一片綠油油，網軍側翼行事囂張，社會輿論在寒蟬效應下幾成一言堂極為不滿。原本應是獨立機構的通傳會（NCC），從拔除中天新聞台、讓華視進駐52台，再到護航鏡電視搶奪TVBS頻道，甘為政治打手的諂媚嘴臉令人作嘔，主委陳耀祥早該去職。民進黨的黑手肆無忌憚地控制媒體洗腦民眾，網軍對批評者發動抹黑追殺，政府還想通過「數位中介法」，企圖全面管控網路言論，很多年輕人這次沒出來投票，就是實在對民進黨再也挺不下去。蔡政府其實並沒有放棄「數位中介法」，但這次選舉應該讓蔡英文有所警醒，必須放開箝制言論的那隻黑手，切斷政媒共生體，並停止推動「數位中介法」，否則人民的怒火勢將再次引爆。

民進黨政府早已背離了當初的理想，變得貪婪狡猾又蠻橫無恥，選民已經用選票給了蔡政府當頭棒喝，蔡總統必須對民意謙卑，也必須順應民心，面對新的地緣政治，對施政進行全面革新，才能讓台灣從低迷停滯中徹底翻身，重新出發。