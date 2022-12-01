近月以來，美中台關係發生劇烈變化，美國總統拜登與蔡英文總統在期中選舉後都成為跛腳總統，大陸領導人習近平在二十大後本來氣勢最強，但在11月下旬「白紙運動」爆發後也受傷。由於美中兩國國力雄厚，底子足，雖受到重挫，但仍是超級強國。不過，台灣領導人蔡英文總統在九合一選舉慘敗，國際情勢卻更為嚴峻，讓她一個頭兩個大。

的確，拜登在期中選舉雖然丟了眾議院，但很幸運地守住參議院，即使成為跛腳總統，但仍有相當底氣在國際舞台上與各國領袖周旋。習近平二十大後集大權於一身，白紙運動雖有影響，但只要他逐漸鬆綁防疫動態清零政策，對學生與人民的訴求做出回應，應可化解這次的抗議潮。

反觀蔡英文，11月26日的選舉民進黨遭到空前重挫，蔡英文卻無力改革，只能縱容黑金和政客繼續以謊言欺騙台灣人民。面對美中台新變局，蔡英文當然也想突破，但卻無計可施。

台灣的九合一選舉結果，讓美國充分瞭解台灣人民希望兩岸和平、不希望打仗的強烈意願，也讓美國政治人物知道，要將台灣變成烏克蘭是不可能的任務。台灣人民也透過這次選舉表達，他們並不想成為美國的馬前卒。台美之間只剩下相互利用的關係，台灣想從美國手中得到自衛武器，而美國則是想從台灣繼續把護國神山台積電搬到美國。

在拜習會期間，拜登希望兩岸重啟對話機制，但習近平卻未置可否；拜登也期望兩岸能和平相處，不要爆發戰爭，但習近平也未正面回應，留下想像空間。如果蔡英文真要改善兩岸關係，誠如大陸國台辦發言人所說，完全繫於她一念之間，顯示北京對兩岸關係的改善還是開了一道窄門，就看蔡英文能否掌握機會。

從G20期間，前後德國、法國、加拿大、澳洲、日本、韓國、英國爭相向習近平表態，希望改善關係加強經貿合作。此顯示，拜登2021年1月上台以來建立的反中聯盟已開始鬆動，或至少朝向政經分離的道路發展。這當然也意味著，台灣要想加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、晶片四方聯盟（Chip 4）、印太經濟架構（IPEF）都不太可能成功。

九合一選後，美國也可能不太看好民進黨在2024年總統與立委選舉的選情。因此美國也非常可能將台美雙邊貿易協議（BTA）的談判機會延到大選後。政治就是那麼現實與殘酷，美中領導人都在政治上受到不同程度的影響，但蔡英文顯然受到空前重挫加上實力不足，無疑受傷最重的領導人。

（淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）