民進黨在1986年成立時，我剛剛在愛荷華拿到碩士學位、轉到俄亥俄念博士，作為逃兵、相當愧疚。這時候，我已經宣誓加入台獨聯盟，民進黨的進步分子來訪，譬如工運、農運、學運，往往是由開八大缸車子的我接送，內人則負責煮飯。外省人鄭南榕為言論自由引火自焚，同學會登報發文深覺羞愧，遺孀葉菊蘭前來中西部參加夏令營，還特別指定要跟我們見面。

夫婦在1991年秋天學成返國，意外獲得教職，彌足珍貴。新潮流找人要我祕密加入，兩度深談到天亮；當時獨盟因為決議遷台而與民進黨關係緊張，我雖然不是檯面上的人物沒有公開盟員身分，不願意腳踏兩條船而婉拒。此後，我雖然在特定議題會提供建言，視彼此為盟友，不捲入黨派鬥爭；在必要的時候，我會毫不留情嚴厲批判，終究，在地下電台被封麥克風。

陳水扁上台後，我依然故我，被嘲諷求官不成。等到國務機要費案發，法律學者觀望大法官而閉口不言，我受託與幾位朋友在報紙全版申述。阿扁請到總統府喝咖啡，臨走前問有何需要幫忙之處，我大膽跟阿拉丁神燈要求3個願望，原住民的自治區法、外省人的反歧視法、及客家人的國家語言法，他言而有信交代相關部會推動，我也稍有與問，可惜朝小野大而作罷。

民進黨在野，我還是保持距離，直到蘇貞昌接黨魁，因為先前參與《原住民族基本法》推動，所以應允充數智庫族群組召集人，又加入憲政組。等到蔡英文在太陽花運動後班師回朝，我意興闌珊，故人林萬億遊說水流不斷，勉強答應重作馮婦，整合原住民及客家政策。在2015年8月1日原住民族日前夕，小英找我討論相關課題的困境，終於敲定原民九大政見。

蔡英文黃袍加身，打算在原民日表達歉意，派人徵詢意見，要我提供三加一具體政策作為，大膽建言自治、土地、及國家公園歸還。結果是大量灌水、改頭換面為八項承諾，食言而肥。此外，刻意排除原民歷史正義的立法，公然掩護殖民者對原民土地的掠奪，無疑就地合法。終究，倉促推出與《原基法》抵觸的《原民土地劃設辦法》，引發原民紮營凱道抗議迄今。

全面執政卻是民選皇帝，黨籍立委淪為莎士比亞筆下困於地下室的蟾蜍。蔡英文連任遭到賴清德的挑戰，初選費盡心機，令人搖頭；等到今年縣市長選舉沒收提名，黨內已無諤諤之士，辯稱民主程序背書，卻忘了共產黨的民主集中也有投票程序，差別在於是否起立鼓掌通過。至若指鹿為馬強制脫鉤公投與大選，卻又強詞奪理複決與創制的公投不同而可以合併，瞠目結舌。

最令人無法忍受的是NCC為虎作倀，將中天新聞台移出52台，罔顧眾人追求民主的初衷就是要爭取言論自由。這幾年來，與其說蔡英文政府是掛羊頭賣狗肉，倒不如說福壽螺當道，綠朝新貴雞犬升天、漂綠分子蛇鼠一窩，中生代唯唯諾諾、機要世代等著接班、太陽花甘為扈從，政二代儼然世襲。默許就是懦弱的幫凶，一些人忽然良心發現，委實太可笑。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）