大多數海內外評論者評論九合一大選，認為民進黨之挫敗與「抗中牌」失靈有關，比如目前在台北從事研究的澳洲國立大學政治學者宋文笛分析稱，「抗中保台」牌歷經2014年至2016年兩場太陽花運動與總統大選及2020總統大選後已出現邊際效用遞減現象，其實未必完全正確。民進黨之大敗，一與貪腐、二與惡質、三與民生有密切關係，前兩者又具體體現在防疫政策之鴨霸與低能，及各個論文門的狡辯及包庇上。「抗中牌」當然也是其中原因之一，但即使是「抗中牌」，其效應可能也正在出現「質」的變化。

宋文笛指出，不少國安事件，例如裴洛西訪台引發大陸封台軍演，以及俄烏戰爭、和大陸領導人矢志要在兩岸關係上取得進展等，本應有利於民進黨，但民進黨卻未能善用。此言雖不無道理，但也必須看到，正是由於這些國安事件，讓眾多台灣選民第一次感受到台灣真的已經在面對戰爭即將來臨的壓力了，這樣的新形勢，或將對即將到來的2024大選產生前所未有的客觀影響。

2024，如無意外，將會是首次出現的藍、綠、白之爭。與地方選舉不同，每4年一次的總統大選無例外地都會受到外部因素，特別是來自美國的影響。台灣不同黨派的政治人物尤其是參選者，也都無一例外地會在適當時候，以適當身分，親赴美國與適當對象進行「面談」，即為顯著事證。美方從不表態支持或不支持，但卻能以接待規格、會晤方式甚至會後新聞稿的內容，展現出美國的影響力，甚至因為掌握了幾乎每一個關鍵人物的把柄，如財產、護照綠卡、論文乃至個人言行等等隱私，選擇在關鍵時刻是釋出或不釋出，來達到產生影響的目的。不僅是針對台灣，這也是美國對付所有國家，甚至包括盟友的慣用方式，是美國作為全球長期霸權的一種既非硬又非軟的特殊實力。

近年來，雙雙掉入「修昔底德陷阱」的中美兩強，相互之間的博弈或鬥爭已日趨白熱，在幾乎所有戰爭、所有牌都打完的情況下，台灣應該是美國握在手中最有把握、最具能量也是最後的一張牌了，美國肯定比過去任何一次大選更加重視即將到來的2024大選；對於藍、綠、白，肯定也有一番遠比以往更為縝密的戰略思維與戰術操作。

與過去不同，北京亦將對2024給予極大的關注。一如宋文笛指出的也是各方面訊息顯示的，北京打算實現兩岸統一的時間窗口及大概率是在2027年或之前。方式理論上不外是「和統」或「武統」，順序肯定是「和統」在前，只有在「和統」完全無望時才有可能「採取一切必要措施」。但邏輯上，從「和統」到「武統」不可能一步到位，期間應該還存在一個協商或談判的過程，但後者，必然是以台灣執政當局為對象，於是，什麼樣的執政當局才有最大可能與大陸當局進行兩岸之間的協商與談判，自然是北京方面最大的關注。

從九合一結束到2024大選，觀台灣政局，也因此不能只看藍、綠、白各自內部的較勁，還得有外部因素的影響與作用。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）