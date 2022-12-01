台灣民眾覺醒，九合一選舉粉碎「芒果乾」、「抗中保台」的政治神話，其實，美國學者專家早就看破民進黨高喊抗中，卻吝於加強國防的矛盾，並對此感到憂慮與不滿。民進黨自陷困境咎由自取，但兵兇戰危的風險卻由全民承擔，防範蔡英文政府變本加厲，使台灣失速奔向更危險的未來，將是未來2年更嚴峻的挑戰。

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅11月29日表示，避戰是所有人的共同責任，但唯有具備自我防衛能力，才能嚇阻與避免戰爭的發展，美國會與任何台灣民選代表合作、草擬軍售相關計畫。在九合一選後的敏感時刻，孫曉雅傳達了美方對避戰、台灣自我防衛、及合作對象包括台灣所有民選代表三大敏感議題的立場；抗中保台不但在台灣失靈，也喪失了國際訴求，連美國也不認同或背書。

喬治梅森大學安全研究中心副主任亨澤克去年告訴國會，台灣的軍隊沒有適當的人力規畫、訓練、裝備及動機抵抗外來攻擊，以及面對的中共軍事威脅，台灣的國防預算只占GDP的2.1%「是很可笑的」；智庫「國防優先」的專家戴維斯指出，「在台灣極少人願意從軍，第一線戰鬥單位的人力評估低到令人震駭的60%，原因之一是以為美國會軍事介入台海戰爭。從去年到現在，特別在眾院議長裴洛西8月訪台後，台海軍力均衡及安全形勢已出現結構性改變，美國專家提出的疑問卻沒有任何改善。

台灣明年國防預算大增13.9%，達新台幣5863億元，占GDP的2.4%，但美國前國防部長艾斯伯認為，至少應達到GDP的3.2%。至於更敏感的改善台灣兵力結構，義務役役期由現行的4個月延長到1年，由於選舉考量，不斷出現變數、雜音，迄今無法定案實施。對照蔡政府動輒表示，捍衛台灣「戰到最後一兵一卒」，行政院長蘇貞昌「剩下一支掃帚都要用來對抗侵略」，卻沒有意志與決心推動延長兵役，在美國人眼中，台灣將國防當兒戲，好男不當兵，卻要美國軍人犧牲生命防衛台灣。

由於美台缺乏正式安全防衛條約承諾、傳統戰爭的殘酷損失、以及潛在核戰風險等根本因素，美國出兵協防台灣的可能性本來就偏低，拜登總統4度公開表示如中共入侵台灣，美國將軍事協防，民進黨一度以為美國將以「戰略清晰」取代「戰略模糊」，對台灣安全展現更堅強承諾，但在11月的拜習首度實體對話後，雖然美中戰略競爭本質不變，拜登對於台灣問題發言更為審慎，甚至作了調整或妥協，除了一再重申「一個中國」政策不變外，還向習近平表示，不支持台獨、不支持兩個中國及一中一台，退步到1998年柯林頓總統的「三不」政策，情況對台灣更為不利。

《華盛頓郵報》最近評論，台北並未認真進行必要的軍事整備以嚇阻攻擊，政治領袖仍對降低依賴美國保護遲疑不定；《外交事務》季刊訪問數十位知名美國學者專家，詢問「美國是否應該承諾防衛台灣」，結果15人「強烈反對」，24名學者不同意，主要原因之一就是美國不能對台灣國防開出「空白支票」，這些美國權威媒體與專業期刊的評論與分析反映了美國主流意見，對政府決策有一定的影響程度，不能等閒視之。

但民進黨昧於國際現實，並不惜以一切手段贏得選舉，在九合一地方選舉中依然狂打抗中保台，蔡英文甚至妄言，若民進黨選得不理想，國際會猜問台灣人民是不是改變主意了，會不會對台灣的信心打折扣？企圖以國際牌做最後掙扎。

民進黨執政無限上綱抗中、仇中，斷絕了改善兩岸關係的機會，解放軍擾台成為新常態，台灣被推向戰爭邊緣，但對加強軍備卻又瞻前顧後，缺乏決心與信心。除了美國，英國、日本等媒體普遍報導，九合一選舉，「綠營抗中牌，選民不埋單」，拜登政府更向台灣提出了避免戰爭及具備自我防衛能力兩條必然道路，具體回應了蔡英文的國際社會如何看待這次選舉。

（作者為資深媒體人）