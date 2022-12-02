1988年9月，接獲教育部電報指示，我國與加拿大斷交已逾18年，但近年來兩國經貿關係不斷增加，似為嘗試恢復兩國文教關係的最佳時機。尤其我赴加拿大留學人數偏低，應與加拿大方面進行溝通，對我留學生簽證給予適度放寬。

接獲電報後，我必須要先行研究我國與加拿大當時的關係如何？

加拿大是大英國協一員，面積997萬平方公里，1911年中華民國政府成立，中加關係大都由英國外交部代為處理。二次世界大戰爆發後，中加關係有了變化，1941年中華民國派劉師舜公使駐渥太華，1944年中加外交關係晉升為大使館級，同年兩國簽屬加拿大放棄在中國的治外法權。二戰結束後加拿大借予中國政府6000萬加幣，以購買加國的物質。

中華民國政府退守台灣以後，加拿大並未遵行英國的對華政策，一直與中華民國維持邦交，加拿大直到1970年才承認中華人民共和國，與我斷交。

1987年中華民國與加拿大的貿易已達24億美元，是我國第七大貿易夥伴，而同年加拿大與中國大陸雙邊貿易，只有18億7000萬美元。1985年中華民國與加拿大設中加雙邊經濟會議（The Sino-Canadian Bilateral Economic Council）的民間組織，1986年9月首次會議在加拿大首都渥太華舉行，1987年11月在台北舉行。1987年加拿大商業總會在台北設貿易代表處，同時協助辦理簽證及移民事務。同年中華民國政府在多倫多，設立加拿大中華貿易商會（The General Chamber Of Commerce Of Chung-Hwa Canada），提供對雙方商業事務及對加國商務人員的服務。

1988年9月文化組獲得教育部的指令，是中華民國與加拿大斷交後，兩國實質關係正要回溫的階段。

1988年10月初，我接獲加拿大華人科技學會的邀請，於10月26日到30日訪問渥太華和多倫多，與學人及留學生會面，並參加該學會的第四屆年會。

10月26日我底渥太華與華人科技學會勞長春會長會晤，勞會長告知，行政院姚舜顧問，也在渥太華訪問，勞會長提議，他可安排加拿大外交部北亞司副司長Mr.Bruce Jutze（主管東亞事務，包括中國大陸，台灣，韓國，日本及中南半島，曾於1971年訪問過台北，1975至76年任職駐北京大使館，並在華府擔任4年外交官）。及該司的台灣事務官員 Mr.Joseph A.Maki（他曾於1975年訪問台北兩個月），與我及姚舜顧問會晤。

由於我有教育部的指令，我即表同意。10月27日下午2時Jutze副司長親自電話旅館，邀筆者及姚舜顧問在28日中午午餐。我向駐美代表處報備後，即同意參加邀宴。28日加方參加者有Jutze副司長及Mr.Markin， 我方為筆者及姚舜顧問。

這次午餐雙方坦誠談了許多問題，也是中華民國與加拿大文教關係再次恢復的首次官方接觸。Jutze副司長說明了現階段加拿大對我國的政策，加拿大外交部對台灣政治，社會經濟之發展，及我方對中國大陸的政策，甚感興趣。台灣與加拿大的雙邊貿易，1987年約為加幣27億8005萬元，但加對台的出口及進口總額比例為1比3，台灣為加國第五或第六大貿易國。

加國外交部最近曾檢討對台灣政策，結論是第一要加強對台經貿關係，其次加強文教關係。目前加國中國大陸留學生為2000人，而台灣留學生可能少於兩百人，如何吸引台灣留學生來加留學，為重要課題。加方也注意到，要加強對台灣的經貿關係，必須要以厚實的文教關係為後盾。

Jutze副司長提出了一些先後步驟，可用以加強雙方實質關係，我方可在現有之機構裡，增加工作人員（指中華貿易商會及遠東貿易服務中心）；另我駐多倫多兩個機構可合併為一，內部分組（Division），加方願與一個統一的機構進行交往，統一機構的名稱可另行商議。同時我方可在渥太華成立分支機構（Branch Office），Jutze副司長表示，現階段願與駐美代表處文化組建立溝通管道，雙方不定期在渥太華或其他城市會晤，交換意見。

Jutze副司長另指出，加國對我對加西蘋果進口表示關切，希望我方能近期內開放進口，加方對我國赴加接洽商務及旅遊人士，已發給多次簽證（按最長期一年），但我方對加國人民赴台接洽商務及劉旅遊者，僅給一次簽證，造成加國商人諸多不便，期望我國給予改善。

Jutze副司長說，加國對我駐美辦事處持G類護照的工作人員，願來加國旅遊，加國將同意給予一次簽證。加國外交部已請香港機構（Commision）每3個星期派員赴台北處理移民及學生護照事宜。

我乘此機會向Jutze副司長說明，駐美代表處文化組最近接獲我教育部的指示，兼辦加拿大文教業務，Jutze副司長聽後表示非常歡迎。我表示我教育部擬派員到多倫多我方機構服務，加國可否同意？Jutze副司長表示，加國外交部可發給簽證及協助辦理工作證，但我方教育部工作人員須暫時在遠東貿易服務中心工作。由於加方很爽快的願意恢復雙方的文教關係，因而教育部交待的任務，已有很好的開始。

當我回到華盛頓，以駐美代表處名義，電報外交部及教育部，說明與Jutze副司長餐敘的情形，同時建議請教育部同意，駐美代表處文化組與加國外交部北亞司，建立溝通管道。建議教育部派一文化專員，赴多倫多工作。並建請教育部每年公費留學生中，保留五個到加拿大留學名額，並同意給加拿大留學生20名獎學金，讓加國留學生來華學習中文。而駐美代表處文化組將擴大邀請加國大學校長，知名學者，大學外籍學生顧來華訪問。

1989年5月12日，我在中央通訊社駐渥太華丁侃特派員協助下，拜會了加拿大大學院校協會執行長Dr.Claude Lajeunesse 及國際事務處副處長 Mrs.Eva ergon-Polak，向他們說明前來拜會的目的，是希望拓展中華民國與加拿大的文教關係。

1987年台灣留學生來美國人數已達6052人，留美在校台灣留學生已達3萬人，而同年來加拿大的留學生僅13人，就讀加拿大在校留學生不足200人。但兩國貿易已達24億美金，雙方應思考增進文教關係，使兩國的經濟貿易關係拓展更具基礎。

我提出我方擬邀請5位加國大學校長到台灣訪問一星期，建議請AUCC惠予協助。Dr.Lajeunesse 欣然同意，3個月後，斷交後第一批加拿大5位大學校長訪問團，應我教育部邀請，到台北訪問。他們回加拿大以後，給AUCC及加國外交部寫了一份報告，第一段即說明，「台灣是一個文明的地方」，這句話道明了兩國關係的辛酸，斷交20年，真的快到相互不認識了。

1996加拿大官方主辦的南台灣首次大規模教育展，動員二、三百名工作人員。（中時檔案照）

在加拿大外交部的支持下，1991年5月13到14日，在加拿大Calgary近郊的Kananaskis渡假莊園，舉行兩國了第一屆高等教育會議（Canada-Taiwan Education Conference），加拿大出席學者，專家20餘人，我方出席一個相當有分量的代表團，他們是台大校長孫震，政大校長張京育，清華大學校長劉兆玄，中山大學校長林基源，東海大學校長梅可望，太平洋文化基金會執行長賴玉人，駐美代表處文化組長李慶平，文化專員吳宗賢，駐舊金山代表處文化組長李振清。以後每兩年召開一次兩國高等教育會議。不久中華民國在加拿大多侖多設立辦事處，首任處長是王肇元先生，後兩國實質關係再晉升，我國在加國首都渥太華設台北經濟文化代表處，並設文化組（現改為教育組），兩國的文教關係也逐漸進入了正常化。

（作者為前駐美代表處文化組組長）