和平總被誤認為是示弱的象徵，所以主張抗中保台的政治人物，總是要大家強硬奮起抗中，因為他們只相信抵抗的力量，這些人焦慮來自於這句古羅馬人的經典名言「想要和平，先要準備戰爭」。問題是所有戰爭的原因都來自於人類的不理性，尤其是當權者的不理性才是開戰的原因。

根據《經濟學人》（The Economist）出刊的「 2023年趨勢特輯」，封面出現了蔡英文總統，於是蔡英文總統在個人臉書上稱，「這代表台灣在各方面的表現、台灣人民的努力受到世界高度的關注。」今天大多數人對自己未來感到恐懼，對於不可避免的戰爭的恐懼，抱持悲觀的越來越多的人，全世界感受到了台海戰爭氛圍，成為國際間最常被問到的問題：「台海會爆發戰爭嗎」？

如果今年舉行的公投，問的是公民是否願意上戰場，答案肯定是99% 的人都會投下「不同意票」。

如同前副總統呂秀蓮所言，「這次民進黨敗選其中一個原因是陷台灣於戰爭邊緣。民進黨原以為修憲降低投票年齡足以吸引年輕人支持，沒想到修憲公投贊成的有564萬多票，而不同意者也高達501萬，無法跨過門檻。其實當下年輕人最苦惱的是就業及低薪問題，男生更擔憂台海戰爭上前線打仗，因為俄烏戰爭每天活生生給全民上了戰爭的課程」。

民進黨在九合一大選慘敗，役期延長政策問題，引發各界關注。國防部是否將依規畫在年底前完成恢復徵兵制、兵役延長為一年的公告，還未定案。但是大家心知肚明，兵役問題向來是政黨不願碰的選票毒藥，民進黨如果還持續主打抗中保台，要台灣年輕人上戰場的話，恐怕摧毀的就是勞動能力。

眼前就有一個活生生失敗例子，俄羅斯總統普丁徵召30萬預備役軍人參戰，引爆民怨與逃難潮。據蓋達爾經濟政策研究所指出，將有多達3分之1的俄羅斯工業可能會因為徵兵而面臨人員短缺，這是自 1993 年以來最嚴重的人力緊縮。

為了維持兩岸軍力平衡，首先必須要充足相對的兵力，台灣年輕人如果像俄羅斯一樣，必須放下工作服兵役，人力空缺的情況下還能指望經濟能夠成長嗎？

選後，美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指出，「美國協助台灣提供自衛所需能力，我們非常認真看待我們的責任」，強調這點不會改變。他透露，拜登在大約1個月前簽署一筆10億美元（約新台幣300億）的軍售案」。

根據主計總處公布GDP最新預測，預測2022年第四季成長僅1.52%，較8月預測大幅下修2.01個百分點，2023年第一季的GDP只有1.10%。金融業者直言，主計總處預估明年經濟成長不保三。

面對經濟成長疲軟、人力短缺，沉重軍備支出，搞不好戰爭還沒開打，先把經濟給搞垮了。戰爭沒有好處只有壞處，會讓一個國家付出卻是龐大的財力、物力與人力，筋疲力盡，得不償失，政府不可能不知這些問題。

真正政治家的本事是為和平找出解決衝突辦法，避免戰爭，謹慎控管衝突風險，而非鼓吹民眾上戰場。

如果民進黨政治人物還在為了滿足自己的政治野心，不斷預先假設一場戰爭，再拿戰爭當作恐嚇工具，灌輸抗中保台的觀念，2024年總統大選恐怕會再次吃下敗仗，想要用戰爭制約選民投票行為，恐怕會被拆穿。

人類對愛的渴望與對死亡的渴望一樣大。其實，無論是一戰、二戰，還是世界上大大小小戰爭告訴我們，政客們總是把世界推入戰爭，卻沒有意識到災難性的後果，歷史經驗表明所有問題，其實都可以在談判桌上解決。人類在戰爭之中通常會失去理性，容易變成動物，為了生存或者國家利益不惜一切手段，甚至相互殘殺。假設萬一台海爆發戰爭結果，預料將會是兩敗俱傷。

台灣現在不是爭戰的時候，而是要爭和平的時候，需要的是一種新共存典範，而非強勢的主戰。台灣人民需要具備獨立思考的精神，阻止戰爭爆發，而不是坐等戰爭爆發，要的是向世界傳達反戰聲音，讓全世界知道，「台灣人不打仗」。

大家生活在一個全球化的世界，因此台灣安危，必須從普遍人性的角度來思考，台海爆發戰爭不會只是台灣有事，日本有事，全世界都會有事。為了避免戰爭，政治家本該就是要和平解決衝突的辦法，而非以戰爭打恐嚇牌，當作催票的工具。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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